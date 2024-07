Dopo sei anni i giudici danno ragione agli assegnatari: la revoca del piano di zona Castelverde è legittima

Case messe all'asta, minacce di sfratti, anni di battaglie legali da parte degli assegnatari del piano di zona B4 Castelverde. Sta arrivando tutto alla conclusione. I giudici del Consiglio di Stato danno ragione alle famiglie e all'avvocato Vincenzo Perticaro di Asia USB: la revoca della convenzione urbanistica da parte del Comune è legittima.

Il paradosso dei piani di zona

Una storia che è andata avanti per circa dieci anni. Una storia che accomuna moltissimi piani di zona della Capitale. Cooperative edilizie che ottengono finanziamenti regionali per costruire piani di zona, quindi edilizia agevolata, con diritti di superficie concessi dal Comune, che firma la convenzione urbanistica. Poi falliscono, lasciando in braghe di tela chi ha già speso decine di migliaia di euro per acquistare il proprio diritto a una casa a prezzi contenuti. E oltre al danno, la beffa: finire sotto sfratto perché le banche, che devono rifarsi per i crediti non ottenuti, mettono all'asta gli immobili.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il 9 luglio la sezione seconda del Consiglio di Stato ,ha pubblicato una sentenza che potrebbe aprire una svolta del tutto nuova in tema di vertenze sui piani di zona romani. I giudici, infatti, hanno respinto l'impugnazione di un istituto bancario titolare di un'ipoteca sugli edifici costruiti dalla CEE Srl, oggi fallita. La motivazione, così come riportata dal sindacato inquilini e abitanti Asia USB, che da anni segue la vertenza nei piani di zona, è chiara: "ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie (da parte del Comune, ndr), la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria, determina l’estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell’ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso". Quindi il diritto rivendicato dall'istituto bancario viene meno e in ultimo (ma più importante) le case non possono essere messe all'asta.

Cosa è successo dal 2017 a oggi

La revoca della convenzione era avvenuta con una delibera dell'assemblea capitolina nel 2017, durante l'amministrazione di Virginia Raggi. La convenzione annullata, il diritto di superficie revocato. Nella delibera, come ricorda Asia USB, il Comune dichiarava anche l'illegittimità del mutuo azionato dal costruttore con l'istituto bancario. Il quale, prevedibilmente, aveva impugnato nel 2018 il provvedimento al Tar del Lazio. Ricorso rigettato e conseguente passaggio al Consiglio di Stato. Che ha ritenuto infondato l'appello, accogliendo le eccezioni dell'avvocato Vincenzo Perticaro, legale rappresentante di otto assegnatari di Castelverde.

La soddisfazione del sindacato

"La decisione del Consiglio di Stato traccia il solco per gestire innumerevoli situazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica - commenta il sindacato in una nota - sottoposti ad esecuzioni immobiliari, azionati dalle Banche, nonostante la decadenza della concessione per gravi violazioni. Ciò potrebbe garantire un'ulteriore tutela per gli inquilini di immobili di edilizia residenziale pubblica, chiamati ogni giorno ad affrontare innumerevoli difficoltà per vedere riconosciuto il proprio diritto alla casa. Un altro passo avanti nel percorso ad ostacoli che vede spesso gli inquilini lasciati soli dalle istituzioni coinvolte (Comune firmatario delle Convenzioni e Regione Lazio preposta ai controlli) che con le loro avvocature hanno rinunciato spesso a far valere l’interesse pubblico, prerogativa dell’edilizia agevolata realizzata per centinaia di migliaia di alloggi pubblici nei piani di zona".

Esultano gli assegnatari

Esulta Giusy Rotunno, una delle assegnatarie coinvolte dalla battaglia legale e tra le più attive in difesa dei diritti degli abitanti del piano di zona: "Una strada lunga e tutta in salita, finalmente siamo giunti giuridicamente al capolinea - scrive su Facebook - con un grande risultato una sentenza di fondamentale importanza. Testa alta e sguardo fisso verso l'obbiettivo, non curante di chi nel corso di tutti questi anni mi ha dato della folle nel seguitare a lottare, ma come diceva Arthur Schopenhauer: 'Genio e follia hanno qualcosa in comune: entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri…'".