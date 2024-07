C’è un semaforo guasto, il municipio diffida il consorzio: “lo hanno messo loro, adesso lo riparino”

Non ci sono soltanto le radici dei pini a rendere insicure le strade nel quadrante compreso tra l’Axa e Casal Palocco. Da qualche mese, infatti, viene segnalato anche il guasto di un impianto semaforico in una delle principali strade del quadrante: via Euripide.

Il contenzioso tra il municipio ed il consorzio

La riparazione del semaforo, che si trova a metà della strada che taglia perpendicolarmente l’Axa, si sta rivelando più laboriosa del previsto. È infatti finita al centro di un contenzioso tra l’amministrazione municipale ed il consorzio locale. “Abbiamo richiesto al direttore tecnico del municipio X – ha fatto sapere il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo – di diffidare il consorzio stradale “centro residenziale Axa” ed in subordine di intervenire come amministrazione in danno perché non è più ammissibile una situazione del genere”.

Un potenziale pericolo

“Siamo dinanzi ad una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei cittadini – ha commentato l’assessore al patrimonio ed lavori pubblici Guglielmo Calcerano – quell’impianto, situato all’incrocio tra via Euripide e via Bacchilide, è guasto davvero tra troppo tempo”. Ed è per questo che l’amministrazione locale ha convocato un’apposita commissione mobilità, dedicata a risolvere la questione.

Un impianto mai preso in carico dal municipio

Come hanno spiegato l’assessore ed il presidente della commissione mobilità, il tema “è stato già trattato in passato e da ultimo il 28 febbraio scorso, quando “è emerso che l'utenza elettrica a servizio dell’impianto semaforico non risulta intestata a Roma Capitale, e che negli anni passati il Consorzio AXA ha sempre provveduto alla manutenzione dell' impianto”. In sostanza la mancata presa in carico dell’impianto sta creando una sorta di corto circuito che, finora, non ne ha consentito la riparazione.

Cosa vuole fare il municipio

“Allo stato è evidente che il semaforo guasto è un manufatto del Consorzio, e se non sarà mantenuto o rimosso, saremo costretti ad intervenire in danno come municipio, per il ripristino urgente della funzionalità della semaforizzazione, a tutela della sicurezza dei cittadini. Una cosa è certa: la questione – hanno concluso l’assessore Calcerano e il presidente di commissione Di Matteo- sarà risolta in modo definitivo”.