Boom di proteste sulla raccolta stradale: ACoS pubblica il report sulle segnalazioni dei romani

Igiene urbana e decoro rappresentano i principali fattori d’insoddisfazione dei romani. È questo quanto emerge dal report pubblicato dall’ACoS, l’agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali della Capitale che, sin dal 2019, raccoglie le segnalazioni dei cittadini. Dal 2021 l’agenzia pubblica un breve report che contiene informazioni sui numeri e sull’andamento delle segnalazioni ricevute nell’anno precedente. Per fornire un report accurato, non vengono prese in considerazioni le segnalazioni anonime né quelle arrivate all’ACoS per conoscenza nascosta. Oltre che firmati, i reclami devono essere completi di informazioni, riportando ad esempio, nel caso di cassonetti pieni, almeno il nome della strada dove si registra il fenomeno.

Aumentano le proteste per igiene e decoro

Cos’è emerso? Il primo dato che cattura l’attenzione è quello relativo alle segnalazioni sull’igiene urbana. Nel primo semestre del 2023 hanno riguardando il 72% dei reclami. A debita distanza seguono le segnalazioni per le criticità sui trasporti pubblici (il 16%). Rispetto al 2022 è stata quindi registrata una maggiore uniformità visto che, sia nel primo che nel secondo semestre dello scorso anno, le lamentele sull’igiene urbana erano state poco meno di un quarto del totale. Per arrivare ad un risultato simile a quello attuale, bisogna tornare indietro al secondo semestre del 2021, con il 67% delle proteste.

Chi si rivolge ad ACoS

Chi è che si lamenta con l’ACoS per i disservizi riscontrati in città? Sono soprattutto i residenti, che da soli hanno raggiunto il 79% dei casi. L’8 % è rappresentato dagli studi legali mentre la restante fetta delle segnalazioni, pari al 13%, arriva da comitati, associazioni di consumatori-utenti ed enti di varia natura (compresi i condomìni).

“Per quanto riguarda, nello specifico, le segnalazioni per l’igiene urbana, quello che colpisce al confronto tra il 2022 e il primo semestre 2023 è la composizione meno variegata delle categorie di disservizio in questi ultimi sei mesi, che si concentrano essenzialmente sulle due tassonomie principali di raccolta stradale e, soprattutto, raccolta porta a porta” si legge nella ricerca. Viene però sottolineato dall’agenzia che i reclami per l’insufficiente raccolta stradale spesso si accompagnano a quelle per la mancata pulizia di strade e marciapiedi, anche a causa dell’accumulo di rifiuti in conseguenza di cassonetti pieni o inagibili.

Le conclusioni

Due considerazioni da fare. Il numero di segnalazioni inoltrate ad ACoS è relativamente esiguo ma con un trend in netta crescita visto che per il primo semestre del 2023 ne sono arrivate 100. Il loro aumento, rispetto al passato, “rappresenta un indicatore importante perché gli utenti molto spesso si rivolgono all’ACoS ‘in seconda battuta0, dopo aver già contattato le strutture responsabili dell’erogazione dei servizi, ma senza riscontri positivi” ha fatto notare l’agenzia. L’incremento delle istanze ricevute, in particolare nel settore dell’igiene urbana, “denota inoltre una base di insoddisfazione diffusa”.

Altro aspetto rilevato nelle conclusioni, attiene al comportamento degli studi legali. “Nel 2022, la quota più ampia di queste azioni legali di cui l’Agenzia è stata messa a conoscenza – si legge elle battute finali del report - ha interessato Acea (62%) per i servizi a rete, e quindi l’Ama (38%) per l’igiene urbana”. In sostanza la gran parte delle segnalazioni arrivano dai cittadini (il 79% del totale) che lamentano soprattutto problemi di degrado. Ma le diffide alle aziende partecipate, arrivano soprattutto per “i servizi a rete”.