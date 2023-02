Ater, un mese per convincere l’Anticorruzione sulla vendita della sede

Una legge di cento anni fa impedirebbe ad Ater di vendere la sua sede a Inail senza pubblico incanto. A farlo presente all'ente regionale che si occupa della gestione di migliaia di alloggi popolari è l'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione.

La dismissione della sede Ater per 34 milioni di euro

La vicenda è iniziata a fine gennaio: il deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti ha presentato un esposto all'Anac rispetto alle operazioni di dismissione del palazzo di lungotevere Tor di Nona 1, sede dell'Ater. L'azienda lo ha messo in vendita valutandolo 34 milioni di euro, esattamente la somma che deve restituire al più presto alla Regione Lazio. La giunta Zingaretti, infatti, a dicembre 2021 aveva anticipato ad Ater una rata del rientro del debito che, secondo i piani dell'azienda guidata da Eriprando Guerritore, dovrebbe estinguersi entro fine 2023.

L'interesse dell'Inail di Tardiola, ex segretario in Regione

Quasi subito si è manifestato l'interesse di Inail, l'istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro. Parliamo di un ente pubblico non economico con un tesoretto da miliardi di euro che ha nella sua mission anche quella di movimentare immobili, acquisendo e dismettendo. E da un anno esatto il direttore generale di Inail è il 52enne Andrea Tardiola, ex capostaff del precedente ministro alle infrastrutture e ancor prima segretario generale della giunta regionale del Lazio. Quando l'Inail ha accettato di pagare 34 milioni di euro per lungotevere Tor di Nona, mettendo anche nero su bianco le modalità di pagamento (spalmate in 9 mesi), la notizia è esplosa mettendo in allarme non solo i dipendenti Ater contrari al trasferimento (tra l'Aurelia e piazza dei Navigatori), ma anche la politica.

Le sollecitazioni della Regione e lo sciogilmento del Cda Ater

Nel frattempo il consiglio d'amministrazione di Ater è sparito: nessuna risposta all'offerta di Inail. Tanto che Zingaretti, Leodori e Valeriani (rispettivamente ex governatore, ex assessore al bilancio ed ex assessore alle politiche abitative) hanno prima sollecitato l'ente a dare un riscontro agli amici di Inail, poi (il 9 novembre 2022) hanno deciso per lo scioglimento del cda. Poi c'è stato l'esposto di Ciocchetti, con l'Anac che ha avviato l'istruttoria.

Anac: "Ater ha 30 giorni per far pervenire una sua memoria"

Istruttoria ufficialmente iniziata il 9 febbraio, con tanto di nota ufficiale dell'anticorruzione: “Anac – si legge nella comunicazione di avvio – non ritiene che le argomentazioni di Ater siano sufficienti ad escludere la compravendita della sede dall’applicazione del Codice dei Contratti e dal rispetto delle norme della contabilità dello Stato”. Argomentazioni giunte tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, come precedentemente richiesto dall'agenzia. Adesso Ater ha tempo fino al 9 marzo (30 giorni dall'avvio dell'istruttoria) per far pervenire una sua memoria e "a valle di tale integrazione documentale . spiega l'Anac - , l’Autorità valuterà la correttezza dell’operato di Ater, potendo così fornire anche indicazioni in vista del successivo iter procedurale". L'Anac si basa anche su un Regio Decreto del 1924, in base al quale i beni immobili pubblici devono essere dismessi tramite pubblico incanto. Ma c'è di più: per l'Autorità "non risultano tutti gli elementi utili ad escludere l’applicazione del Codice dei contratti".