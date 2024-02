La sede dell'agenzia europea antiriciclaggio non sarà a Roma. Vince Francoforte

Niente da fare, Roma perde anche la possibilità di ospitare la sede dell'agenzia europea antiriclaggio, l'Amla. Durante la presentazione della candidatura romana, Roberto Gualtieri aveva fatto un'ottima impressione, ma non è bastato per convincere i governi dell'unione.

La nuova sede dell'antiriciclaggio europeo

I voti si sono svolti a scrutinio segreto nel pomeriggio del 22 febbraio all'interno dell'Europa Building di Bruxelles. Erano in nove ad essersi fatti avanti per ottenere la sede dell'Amla, l'agenzia europea antiriclaggio: oltre a Roma e Francoforte, anche Parigi, Madrid, Dublino, Vienna, Riga, Vilnius e la stessa Bruxelles. Ha avuto la meglio la città centro finanziario della Germania, paese che ha il suo peso nello scacchiere continentale.

Le inutili speranze di Roma

Il 30 gennaio, giorno in cui il Sindaco si era presentato a Bruxelles per presentare la candidatura, c'era molto ottimismo da parte della delegazione italiana. Anche perché solo Roma, Madrid e Riga rispettavano il principio dell'equilibrio geografico, non ospitando già sedi di istituzioni europee. Ma evidentemente non era un requisito tanto importante, visto che la decisione è ricaduta su Francoforte che è già sede della Bce e dell’autorità europea di vigilanza assicurativa (Eiopa).

La seconda sconfitta dopo Expo 2030

Gualtieri aveva proposto come sede uno degli edifici che compongono il complesso delle ex Torri Ligini all'Eur, in fase di ristrutturazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e destinate ad ospitare i nuovi uffici di Ferrovie dello Stato. L'Amla ci avrebbe potuto far lavorare i suoi 400 dipendenti, stando anche larga vista la capienza per 524. Ma niente da fare. Una sconfitta che sicuramente brucia meno di quella subita a Parigi a fine novembre per l'assegnazione di Expo 2030, ma che fa sempre male. Anche perché è la seconda consecutiva.