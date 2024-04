Scivoli e altalene nuove: il municipio VII pronto al restyling di 8 aree ludiche

Otto aree ludiche saranno ripristinate, riportando scivoli, altalene e giochi a molla al proprio posto. Ed una serie di playground verranno sistemati o realizzati ex novo. È questa l’intenzione che il municipio VII ha messo nero su bianco dopo aver ottenuto, dal Campidoglio, risorse sufficienti a raggiungere lo scopo.

I fondi per le aree gioco

“Ci sono varie aree gioco nel nostro territorio che, nel passaggio di gestione tra il Comune ed il Municipio VII, sono state private dei loro arredi – ha premesso il minisindaco Francesco Laddaga – parliamo di spazi che erano dotati di giochi risultati non più a norma e, per questo, sono stati smontati e rimossi” ha ricordato il minisindaco Francesco Laddaga. Quegli spazi però, senza cavalli a molla e scivoli, hanno perso il proprio appeal nei confronti dei bambini e, quindi, delle relative famiglie.

Per correre ai ripari, l’ente di prossimità ha chiesto all’amministrazione centrale di avere dei fondi a disposizione. “Nel bilancio di dicembre 2023 abbiamo ottenuto circa un milione e mezzo di euro con cui puntiamo in primo luogo a ripristinare gli arredi dove sono stati tolti e poi a creare nuovi spazi per le attività di giovani e bambini” ha aggiunto il presidente del municipio VII. Quali sono i quartieri che beneficiano di questa opportunità? Torre Spaccata, Colli Albani, Tor di Mezzavia, per citarne alcuni. Le aree in questione si trovano infatti in via Via Giovanni Botero, via Giovanni Battista Peltechian, via Pellaro, via Soveria Mannelli, via Riccardo Billi, via Francesco Gentile, via Rugantino, via Micheli.

Le nuove aree ludiche ed i playground

“Sulla base delle richieste che sono arrivate dal territorio – ha dichiarato l’assessora all’ambiente Estella Marino – se avremo ancora fondi a sufficienza, realizzeremo altre due nuove aree ludiche: una in via Scalea e l’altra in via Saredo” quindi, rispettivamente, a Casal Morena ed a Cinecittà Lamaro. “Nel 2023, nonostante le oltre 100 aree verdi in gestione al Municipio VII, ad esito del decentramento, non erano stati accordati al Municipio fondi per la manutenzione straordinaria di aree ludiche e playground” ha ricordato Estella Marino.

Le risorse disponibili erano unicamente per effettuare interventi di manutenzione ordinaria, quindi in linea di massima lo sfalcio ed il diserbo. Non erano inoltre stati ripristinati i giochi, perché come ricordato non più a norma, in sei aree del municipio a cui si erano aggiunte altre 2 situate a Torre Spaccata quartiere che, dal 2021, è entrato a far parte dell’ente di prossimità che ha sede a Cinecittà.

Ora grazie alle richieste del Municipio e ai finanziamenti inseriti in bilancio dalla Giunta e dall'Assemblea Capitolina abbiamo fondi sulle due annualità 24/25 sia per il ripristino delle aree ludiche rimosse che per la manutenzione straordinaria. I fondi sono circa 850.000 euro sui due anni. A questa cifra si sommano ulteriori 600mila euro per playground e aree fitness, sia per la manutenzione straordinaria che per realizzazioni ex novo.

Tempistiche ed obiettivi

“L'obiettivo oggi è correre e far lavorare gli uffici tecnici, che ringrazio per gli sforzi, per mettere a terra tutti gli interventi sviluppando progettazioni e gare” ha concluso l’assessora all’ambiente. In altri termini il municipio si è dato 2 anni di tempo per ripristinare 8 aree ludiche, per realizzarne altre 2 (via Saredo e via Scalea) e per portare a casa altri obiettivi che riguardano la costruzione di un playground nel parco lineare Arco di Travertino, la completa riqualificazione di quello presente in via Mario Lucio Perpetuo, al Quadraro, e l’implementazione del playground dell’area verde di via del Calice, tra Statuario e Capannelle.