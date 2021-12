Scup torna sotto sgombero, parte la mobilitazione: "Il Comune dimostri che c'è stato il cambio di passo"

Torna l’incubo dello sfratto per lo SCUP, lo spazio sociale che dal 2015 è ospitato in un capannone di via della Stazione Tuscolana.

La trasformazione dell'area

Entro il 31 dicembre deve riconsegnare le chiavi alla proprietà, la Rete Ferroviaria Italiana, che ha concesso in comodato d’uso gratuito l’immobile dove si realizzano le attività. La zona è però interessata dal progetto “Reinventing Cities” che prevede la trasformazione dell’area a ridosso della stazione ferroviaria. Lì troveranno spazio abitazioni, attività commerciali, strutture turistiche, servizi di stazione. Per avviare quest’operazione è necessario che RFI venda ad un privato le proprietà di cui dispone. Tra queste rientra anche il magazzino dove, nel 2015, si è trasferito SCUP.

La solidarietà a parole del Comune

“Come a San Lorenzo, anche nel quartiere che circonda la Stazione Tuscolana Roma fa guerra agli spazi sociali, schierandosi al fianco degli interessi privati e contro le realtà sociali autogestite, verso le quali dichiara una solidarietà tutta astratta, che non riesce mai a tradursi in azioni concrete” hanno sottolineato gli attivisti di SCUP, acronimo che sta per Scuola e Cultura Popolare. L’approssimarsi della data entro cui riconsegnare l’immobile,quindi, sta facendo ripartire la protesta. Per questo è stata lanciata una mobilitazione per martedì 21 dicembre, alle ore 18. Sarà una “chiamata a raccolta delle forze sociali e politiche, in difesa dello spazio”. Non la prima visto che, durante i suoi dieci anni di vita, Scup ha dovuto fronteggiare più sgomberi.

La storia di Scup

L’attuale sede in via della Stazione Tuscolana, infatti, è stata individuata nel 2015 a margine di un lungo corteo. Era stato organizzato per protestare contro il forzato addio al primo spazio, quello di via Nola 5, dove appunto l’esperienza di Scup era partita per sopperire all’esigenza che il quadrante di San Giovanni aveva di servizi sociali e sportivi, non di natura privata.

L'appello al Campidoglio

“Perdere questa esperienza, questi spazi e servizi di interesse pubblico in nome della finta ‘rigenerazione urbana’ proposta da ‘Reinventing Cities’ , significherebbe sancire la sconfitta della politica nella gestione della città e del suo destino urbanistico - si legge nella nota con cui Scup ha lanciato la mobilitazione del 21 dicembre - Se è vero che le ultime elezioni amministrative hanno segnato un cambio di passo nell'amministrazione di Roma, come è stato più volte dichiarato dai loro vincitori, questo è il momento di dimostrarlo dando seguito alle promesse fatte negli scorsi mesi”.