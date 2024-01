A Roma e provincia saranno tagliate 15 scuole. La Regione tira dritto sul dimensionamento

Dovevano essere sette, saranno invece 15 le scuole che spariranno dai radar di Roma e provincia in seguito al dimensionamento scolastico. Nel complesso, però, in tutta la Regione gli accorpamenti scendono da 37 a 20. La giunta di Francesco Rocca ha dato seguito (parzialmente) alle richieste del ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara e ha approvato il 4 gennaio l'accorpamento di numerosi istituti di I ciclo per l'anno scolastico 2024/2025.

La Regione approva il dimensionamento scolastico 2024/2025

La decisione è arrivata dopo mesi turbolenti, fatti di prime "bozze" approvate e poi rimesse in discussione, polemiche politiche e attacchi dal centrosinistra e dai sindacati. Prima di Natale la Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione aveva congelato la sforbiciata da parte della Pisana, facendola slittare al 2025 e dando quindi possibilità alle istituzioni di discutere ancora per un anno la strategia per ridurre al minimo gli accorpamenti. A distanza di due settimane l'assessore Giuseppe Schiboni ha deciso di accogliere in parte la richiesta dei territori e della politica, seguendo le direttive ministeriali, ma sfruttando il Decreto Milleproroghe approvato il 28 dicembre scorso, che permette di calmierare la riduzione delle autonomie scolastiche. A Roma città saranno dunque cinque gli istituti comprensivi in meno, in tutta la provincia 15. Nel Lazio 20, invece dei 37 originali.

Perché sono necessari gli accorpamenti nel Lazio

Il dimensionamento scolastico tiene conto del Decreto interministeriale 127 del 2023, che al suo interno contiene una serie di tabelle riferite al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). Per quanto riguarda il Lazio, il numero di queste figure amministrative è stato stabilito in 685 per il 2024/2025, 679 per il 2025/2026 e 669 per il 2026/2027. Una graduale riduzione che di conseguenza comporta un graduale taglio di istituti di I ciclo, una razionalizzazione che andrà a complire le scuole con una popolazione inferiore alle 900 unità.

Tutti gli istituti che verranno tagliati a Roma

Andando nello specifico, ecco come cambierà la geografia delle scuole di primo e secondo grado dal 2024/2025 nella Capitale, in base allo schema di delibera appena approvato. In II municipio vengono accorpate la "Clotilde Pini" e la "Fratelli Bandiera", come da indicazione del municipio stesso fornita al Comune e di conseguenza messo sul tavolo della Regione Lazio. In VI municipio viene creato un nuovo istituto comprensivo con l'aggregazione dell’IC “Antonio De Curtis” di Torrenova con l’IC “Via delle Alzavole” di Torre Spaccata. In IX municipio l'IC “Tacito - Guareschi” di Vitinia con l'IC “Via Laurentina 710” di Fonte Ostiense. In VII, il dimensionamento creerà un nuovo istituto comprensivo mediante l'aggregazione dell’IC “Milanesi Guido” (tre sedi tra Capannelle e Statuario) con l’IC “Via F. Gentile, 40” a Cinecittà. Infine, in V municipio vengono uniti l'IC “Via P. R. Pirotta” (Quarticciolo) con l’IC “Via Luca Ghini” (Tor Tre Teste).

Cambiamenti anche in provincia. I tagli riguarderanno i comuni di Carpineto Romano e Segni, Guidonia Montecelio, Ciampino, Anguillara Sabazia, Arsoli, Vicovaro, Nettuno, Lanuvio, Genazzano, Pisoniano, Cerveteri, Sacrofano e Castelnuovo di Porto.

Schiboni: "Scelta complessa, anche drastica"

"L’atto è stato definito tenendo conto dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla direzione regionale competente - si legge nel comunicato dell'assessore Giuseppe Schiboni - delle proposte di accorpamento degli istituti scolastici del territorio formulate dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dei parametri indicati dal decreto ministeriale in materia e, infine, da quanto introdotto con il Decreto Milleproroghe 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023 che consente, nel Lazio e per il solo anno scolastico 2024/25, di intervenire con una riduzione di 20 autonomie scolastiche invece delle 37 inizialmente previste. È stata una scelta complessa, sotto alcuni aspetti drastica - prosegue Schiboni -, figlia di un iter complicato segnato da tempi contingentati e dettami ministeriali in costante evoluzione che ci hanno imposto di rispondere a quanto previsto dal quadro normativo nazionale nonché alla comunicazione della Corte Costituzionale impedendo un maggiore livello di partecipazione con tutti i territori e i soggetti interessati".