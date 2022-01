Scuole superiori del Lazio in dad fino al 18 gennaio: ecco cosa dice la Regione

Scuole statali del Lazio in dad fino al 18 gennaio? E' una "fake news", come fa sapere la Regione Lazio in una nota diffusa poco fa. Nelle scorse ore sui social, alimentato da uno screenshot di una pagina facebook legata ad un giornale locale, era comparsa la notizia di un'imminente firma, da parte del presidente Nicola Zingaretti, di un'ordinanza per tenere a casa i liceali a fronte dell'impennata di contagi da Coronavirus.

La "notizia" che diventa virale

Ovviamente l'immagine del post è stata condivisa migliaia di volte in tutte le chat whatsapp, generando sorpresa e curiosità. Visto il clamore, dalla Pisana hanno ritenuto doveroso intervenire, con un post sull'account ufficiale poi ripreso dall'Ansa: "Sta circolando in queste ore sui social una fake news - scrive la Regione - in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la didattica a distanza nelle scuole statali superiori del Lazio fino al 18 gennaio. Si tratta di una notizia falsa".

Il muso duro della Pisana

Tanto falsa che, come si legge nella chiusura del post "la Regione attiverà fin da subito tutte le azioni legali per individuarne gli autori. E' utile ribadire - prosegue poi la nota - che tutte le misure applicate nella gestione dell'epidemia Covid-19 vengono comunicate esclusivamente sui canali ufficiali della Regione Lazio".

Lazio in zona gialla

Ricordiamo che da oggi, lunedì 3 gennaio, il Lazio è in zona gialla. L'intera regione ha un indice Rt a 1.04 con la soglia fissata a 1, mentre l'incidenza è a 374,27 (dovrebbe essere a 50). Ma a preoccupare maggiormente le autorità sanitarie sono i posti letto occupati negli ospedali: in terapia intensiva siamo a 12,6% con il limite fissato a 10, mentre in area medica c'è il 17,6% dei posti occupati su un limite del 15. Ieri, domenica 2 gennaio, nel Lazio si sono verificati 7.993 nuovi contagi da SarsCov2, con 4.631 casi a Roma città.