Scuole, stanziati 3 milioni per tablet ed abbonamenti: “Miglioriamo la connettività degli studenti”

Investire sulle tecnologie e potenziare l’accesso alla rete. La Regione Lazio ha deciso di finanziare il superamento del digital divide di cui ancora soffrono alcuni istituti superiori.

I fondi della Regione

“Mettiamo a disposizione oltre 3 milioni di euro per la connessione internet degli studenti del Lazio” ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti, che ha annunciato un nuovo bando per potenziare la connettività. Ne beneficeranno gli studenti e, quindi, anche la didattica.



“Il bando sarà pubblicato entro la fine della prossima settimana e - ha precisato il governatore del Lazio - servirà a potenziare la connessione internet delle scuole di secondo grado e degli istituti formativi e per l'acquisto di dispositivi mobili e abbonamenti per gli studenti”.

Richieste semplificate

Per ottenere i tablet e per sottoscrivere i nuovi abbonamenti, non sarà necessario intasare gli uffici di moduli e carte bollate. Per aggirare ostacoli burocratici e per evitare che di fornire dotazioni superflu, i dispositivi necessari ai singoli istituti, saranno direttamente individuati dagli organi scolastici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A loro il compito di inviare le richieste “in modalità informatica - ha sottolineato Zingaretti - e con procedure burocratiche semplificate”. Come del resto si addice ad un provvedimento che mira ad efficientare l’accesso alle informazioni.