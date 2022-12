Scuole d'infanzia, cambiano i criteri di accesso per il nuovo anno. Tutte le info

La giunta capitolina ha approvato la delibera che stabilisce i nuovi criteri e relativi punteggi per l’accesso alle scuole dell’infanzia, un provvedimento che introduce alcune novità rispetto allo scorso anno, tra cui la possibilità per le famiglie di ampliare la scelta, allargandola a tre scuole, e un nuovo criterio di attribuzione dei punteggi che sostiene maggiormente i genitori studenti e i nuclei monogenitoriali.

"Già per il prossimo anno educativo e scolastico le famiglie avranno la possibilità di presentare la domanda presso il Municipio che più risponde alle proprie esigenze e di indicare fino a tre scuole presso cui desiderano iscrivere il bambino o la bambina, mentre fino allo scorso anno era possibile una sola scelta - ha detto l'assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli - Oltre ai residenti, la possibilità di fare domanda viene inoltre estesa anche a chi è domiciliato all’interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela e privi di codice fiscale così come individuati nella Direttiva 1/2022 del sindaco Gualtieri".

Scuole dell'infanzia, come cambiano i criteri di attribuzione dei punteggi

A questi aspetti si unisce, come detto, la modifica dei criteri di attribuzione dei punteggi, con l’obiettivo di sostenere i giovani genitori impegnati in percorsi scolastici o universitari e l’emancipazione delle donne: "Nei nuovi punteggi non verranno più penalizzati i genitori studenti e finalmente si riduce la distanza di punteggio fra le famiglie con entrambi i genitori lavoratori e quelle in cui a lavorare è solo uno dei due - prosegue Pratelli - un piccolo ma fondamentale tassello della strategia complessiva di promozione dell’occupazione femminile, troppo spesso sacrificata proprio dalle difficoltà di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Sarà inoltre ampliata la definizione di lavoratore e lavoratrice, che finalmente contempla anche gli autonomi, le partite iva, i tirocinanti, chi ha borse di studio/ricerca, e così via".

La delibera approvata dispone inoltre l’ampliamento della categoria di utenti con priorità di accesso alle scuole comunali, con il riconoscimento di un punteggio dedicato anche nei casi di condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri antiviolenza e per gli orfani di femminicidio.

"Abbiamo ritenuto importante ampliare le scelte per le famiglie e semplificare le procedure per promuovere e facilitare l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia comunali - conclude Pratelli - E poi abbiamo ritenuto necessario prendere parte nel cammino di emancipazione delle donne sostenendo chi è in cerca di occupazione. Perpetrare le modalità consolidate che penalizzavano le famiglie con un genitore inoccupato/a o disoccupato/a, infatti, rischiava di condannare i non occupati, quasi sempre le donne, al lavoro di cura. Oggi con la definizione di nuovi criteri guardiamo il presente e indichiamo il futuro".