Scuole dell’infanzia di Roma Capitale, la protesta dei genitori: “Serve una lista d’attesa unica e più trasporto scolastico”

Scuole dell’infanzia di Roma Capitale, fa discutere il meccanismo delle liste d’attesa: troppi bimbi, secondo un comitato di genitori, stazionano indefinitamente nel fastidioso “non luogo” degli elenchi dei “non idonei”. A pesare sarebbe poi la procedura, farraginosa e mal gestita da parte degli uffici comunali: è stata così avanzata, apprende Roma Today, la richiesta di cambiamenti normativi e procedurali al dipartimento competente.

La trafila di gestione dei bimbi iscritti negli elenchi dei non idonei è illustrata da una nota pervenuta al nostro giornale: “Le bambine/i non ammesse/i sono inseriti nelle liste d’attesa della scuola prescelta in base al punteggio conseguito e, tenendo conto della richiesta, in sezioni di tempo antimeridiano o in sezioni di tempo pieno. I Municipi procedono all’unificazione delle liste d’attesa di tutte le scuole del territorio, per proporre l’ammissione ai posti che si sono resi disponibili esclusivamente in base alla posizione in graduatoria della/del bambina/o. Ulteriori ammissioni potranno essere effettuate fino al termine massimo del 31 gennaio”. Ancora: “Il posto offerto con apposita comunicazione da parte del Municipio dovrà essere formalmente accettato, a pena di decadenza, entro il termine di due giorni decorrenti dalla data della comunicazione stessa”.

Dove è che il meccanismo si inceppa? Secondo il comitato promotore dell’iniziativa, molto dipende dall’inerzia e dalle lentezze burocratiche da parte dei funzionari: “Troppo spesso accade che i genitori con figlio/i in attesa vengono contattati ad inizio anno scolastico e quindi a settembre o ad ottobre quando si sono già organizzati diversamente optando per la scuola privata o soluzioni diverse (babysitteraggio, nonni). Qual è l’ostacolo di unificare sin da subito le liste di attesa per un’unica graduatoria di municipio così da poter contattare i genitori della possibilità in una scuola limitrofa?”.

Giulia Velotti, una mamma che risiede nell’VIII Municipio, spiega a Roma Today: “Ci sono istituti che hanno posti liberi e che arrivano addirittura a chiudere le sezioni, altre che hanno 30-40 bambini in lista d’attesa. L’unificazione delle liste che consente di poter optare per altre scuole arriva troppo tardi: solo una parte di bambini viene intercettata dalla statale, altri intanto hanno trovato una soluzione diversa e molti non possono usufruire del servizio che gli viene proposto perché magari la scuola per la quale ricevono un’offerta è troppo distante e il servizio di trasporto scolastico non esiste. Con diverse comunicazioni, email e contatti con l’Assessorato abbiamo proposto che venisse cambiato il bando”.

Quali infatti le richieste del comitato dei genitori? Eccole: “Unificare le liste di attesa e pubblicare sul sito del municipio le scuole con posti disponibili. Contattare entro giugno i genitori della lista di attesa delle altre scuole per segnalare la possibilità di frequenza presso le scuole limitrofe con posti disponibili e se superiore a 3/5 km dalla residenza/domicilio della famiglia predisporre il servizio di trasporto scolastico. Per contrastare la dispersione scolastica organizzare open day mensili/semestrali nelle scuole con posti disponibili anche di concerto con le ASL e dare la possibilità anche durante l’anno di potersi iscrivere e frequentare la scuola”.