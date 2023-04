Scuole aperte a Roma, arriva il bando per le attività estive

Lo scorso anno furono 36 le scuole che rimasero aperte d'estate, per il 2023 l'obiettivo è sicuramente quello di aumentare i numeri. Il nuovo bando, lanciato dal dipartimento scuola, formazione e lavoro con la circolare inviata agli istituti comprensivi lo scorso 17 aprile, è online sul sito di Roma Capitale. Quattrocento euro al giorno di finanziamento per ogni dirigente scolastico e attenzione anche ai progetti di inclusione per studenti con disabilità.

Scuole aperte d'estate a Roma

Come successo nel 2021 e nel 2022, anche per quest'anno il Campidoglio ha deciso di finanziare progetti didattici che permettano alle scuole dei territori di restare aperte anche dopo il suono dell'ultima campanella. L'obiettivo è non solo quello di fornire possibilità didattiche e ludiche agli alunni durante il periodo estivo, ma anche essere un presidio culturale e di legalità nei quartieri. Il Comune ha previsto 400 euro a istituto comprensivo, al giorno, per sostenere le attività proposte, ai quali successivamente verranno riconosciuti altri 100 euro al giorno a supporto dell'inclusione di studenti con disabilità certificata. Le dirigenze dovranno rendicontare dettagliatamente il numero di giornate in cui questa tipologia di alunni ha partecipato ai progetti e le spese sostenute per il personale dedicato.

Le date delle attività per il 2023

Ma quando saranno aperte le scuole e in quali orari? Per il 2023 le finestre temporali andranno dal 9 giugno al 31 luglio e di nuovo dal 28 agosto all'8 settembre, lasciando scoperto il periodo in cui, tendenzialmente, le famiglie che possono permetterselo vanno in ferie. Il bando, al quale le scuole dovranno rispondere entro le 12 del 5 maggio inviando la proposta progettuale alla pec dedicata (protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it), prevede che si organizzino attività nei giorni feriali per minimo 20 e massimo 42 giornate, anche non consecutive. L'orario minimo da coprire sarà dalle 8 alle 16 e le attività partiranno gratuitamente per un minimo di 30 alunni.

"D’estate, quando non tutti riescono ad andare in ferie - commenta l'assessore Claudia Pratelli - c’è ancora più bisogno di una comunità che si prenda cura dei più piccoli e delle più piccole con giochi sport e attività educative. Roma Scuola Aperta d'Estate rientra nell'idea di scuola che stiamo promuovendo giorno dopo giorno, un punto di riferimento culturale in continua connessione con il territorio e tutta la città".