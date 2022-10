Scuole aperte la sera e nei weekend: 114 i progetti finanziati dal comune

Oltre cento scuole ammesse al finanziamento di Roma Capitale per portare avanti il progetto di apertura al territorio negli orari extra-didattici. A farlo sapere è l'assessorato alla scuola, formazione e lavoro del comune.

Per la precisione, 114 istituti della città organizzeranno attività artistiche, supporto scolastico, promozione delle discipline scientifiche e tecnologiche, contrasto alla povertà educativa e sostenibilità ambientale.

L'avviso di Roma Capitale era stato pubblicato prima dell'estate, prevedeva risorse per 60 progetti, ma a fronte della straordinaria risposta delle scuole l'amministrazione ha messo in campo ulteriori risorse.

“E' un risultato di cui sono molto orgogliosa - il commento dell'assessora Claudia Pratelli - . Quella delle scuole aperte in orario extrascolastico è una sfida decisiva per dare corpo a un’ambizione: arricchire e diffondere le opportunità educative, contrastare le diseguaglianze facendo delle scuole poli civico-culturali, punti di riferimento per le comunità del nostro territorio. Una scuola aperta è un presidio preziosissimo che arricchisce non solo i ragazzi e le ragazze ma l'intera città che la circonda. Questo è solo uno dei progetti che abbiamo messo in campo e che racchiudiamo tutti sotto la voce di 'Roma Scuola Aperta'. Proprio di questo ed altre sfide per la scuola parleremo giovedì 26 al Teatro India, insieme al Sindaco e a tanti e tante altri protagonisti della vita culturale della città”.