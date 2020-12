Scuole aperte anche a Natale: solo sei quelle che hanno aderito al progetto del Comune

Al via anche quest’anno il progetto Scuole Aperte finanziato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, per aprire a bambini e adolescenti le porte degli istituti comprensivi della città, con attività e laboratori, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per le vacanze di Natale.

Scuole aperte durante le vacanze di Natale

“Un altro segnale positivo per i nostri bambini e ragazzi. Anche in questo periodo vogliamo offrire possibilità ulteriori di vivere in sicurezza le proposte educative, contribuendo ad aiutare i genitori che lavorano” - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi.



L’obiettivo di centri invernali per i bambini e adolescenti nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie è sostenere i genitori che lavorano e offrire ai ragazzi del territorio progetti educativi e inclusivi. L’iscrizione si effettua presso le singole scuole e le attività si svolgono nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria previste.

L'elenco delle scuole aperte a Natale a Roma

Ma in tutta Roma sono solo sei gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto del Comune: l’IC Dante Alighieri nel I Municipio; IC Giovanni Falcone e IC Piersanti Mattarella in IV; IC Via dell’Aeroporto a Don Bosco; IC Via Padre Semeria a Ostiense e IC Domenico Bernardini in Municipio IX.



Le scuole aderenti saranno aperte mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio. I prefestivi 24 e 31 dicembre, 5 gennaio, originariamente previsti, sono invece esclusi in ottemperanza del Decreto Legge Natale. Niente scuole aperte dunque nei giorni di “zona rossa”.

L'assessora Mammì: "Nostro apporto a famiglie e bambini"

Poco riscontro viste le difficoltà organizzative in un periodo di emergenza sanitaria, ma il progetto è pronto a partire.

“Anche in queste festività così particolari vogliamo dare il nostro apporto alle famiglie e agli studenti. Ringrazio il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e gli istituti comprensivi che hanno aderito, offrendo a bambini e ragazzi - ha sottolineato l'assessora alla Scuola Veronica Mammì - una importante possibilità in più per trascorrere queste giornate con i propri coetanei, in sicurezza e con un ampio ventaglio di proposte educative".