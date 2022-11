Dal Comune 400 euro al giorno per tenere le scuole aperte anche nelle vacanze di Natale

Scuole aperte per accogliere i bambini anche durante le vacanze natalizie. Il progetto è di Roma Capitale, che ha deciso di mettere a disposizione 400 euro al giorno per tenere aperti gli istituti nelle giornate del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2022 dalle 8 alle 16 (minimo di orario previsto).

Il Campidoglio ha già inviato una circolare a tutti gli istituti comprensivi romani per avvisarli della possibilità di aderire all’iniziativa. Le attività saranno a titolo completamente gratuito, anche se è richiesto un minimo di 25 bambini/e (minimo dei partecipanti richiesto per l’apertura).

Le proposte progettuali, a discrezione dei singoli istituti, dovranno essere inviate entro e non oltre le 12 del 21 novembre 2022, all’indirizzo per protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it. Il Campidoglio aveva già finanziato 114 progetti per l'apertura delle scuole anche di sera e nei weekend, e in parallelo sta portando avanti l’altro progetto dedicato alle scuole, “Roma Città Educante”, una raccolta di 131 proposte culturali e formative delle principali istituzioni culturali della città, completamente gratuite, a disposizione di tutti gli istituti di ordine e grado.

Le proposte vanno dalle visite al patrimonio storico-archeologico e artistico della città ai laboratori: “Imparare a fare un disco con l’Auditorium, vivere gli spazi culturali della nostra città in maniera nuova e insolita, fare esperienze teatrali con i teatri di Roma e tanto, tanto altro tra proposte già esistenti e messe a sistema e nuovi progetti creati ad hoc per la mappa - ha detto l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli - Abbiamo immaginato una città che si fa scuola e una scuola che esce dalle sue mura, perché non tutte le bambine e i bambini hanno famiglie che li portano a teatro, all’opera, ai musei, non tutte e tutti accedono a opportunità culturali, ma tutti vanno a scuola. Per questo la relazione stretta tra vita culturale della città e offerta formativa delle scuole è così importante”.