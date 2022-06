Scuole aperte anche d'estate, finanziati 36 progetti in tutta Roma

Trentasei scuole in undici municipi di Roma resteranno aperte anche durante l'estate 2022, nei mesi di giugno, luglio e settembre per un periodo che va dai 20 ai 43 giorni di attività. A darne notizia è l'assessorato alla scuola, che per quest'anno è riuscito a garantire 16 apertura in più rispetto al 2021 con un finanziamento compessivo di 708.000 euro.

Le attività sono rivolte a bambine e bambini del territorio, con un occhio di riguardo rispetto alle famiglie che si collocano nelle fasce di reddito più deboli, con ingresso garantito ad un minimo di 1.080 alunni su tutto il territorio capitolino.