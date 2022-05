Aprire le scuole anche il pomeriggio: così il Campidoglio vuole combattere povertà educativa e abbandono

Aprire le scuole oltre l'orario consueto per fornire un'alternativa ai giovani, soprattutto nei quartieri dove il rischio di dispersione scolastica (a Roma è al 10,7%) e la povertà educativa sono realtà più diffuse. E' l'obiettivo che si pone Roma Capitale, su spinta dell'assessorato alla scuola che per mercoledì 11 maggio ha organizzato un evento, "Roma scuola aperta" insieme all'assessorato al decentramento e all'ufficio scolastico regionale del Lazio.

A Roma, secondo Save the Children, le famiglie in potenziale disagio economico superano di poco il 2%, un dato che pone la Capitale in una posizione intermedia tra le principali città del Sud e quelle del Centro-nord. Più interessante è la percentuale di minorenni che abitano i quartieri: a Lunghezza il 21,68%, a Borghesiana il 20%, a Torre Angela il 18,6%. E' la periferia est una di quelle che va più attenzionata, anche perché - come racconta anche il quinto rapporto Caritas sulla povertà a Roma - nel VI municipio il 13,4% delle famiglie con minori ha un reddito pari o inferiore a 25.000 euro e in generale nel territorio delle Torri il reddito medio è poco superiore ai 17.000 euro.

Il livello d'istruzione è un altro indicatore che fornisce una fotografia indicativa di Roma. Se nei quadranti più benestanti, come Salaria-Nomentana, Medaglie d'Oro o Eur la quota di diplomati o laureati sfiora o raggiunge il 90%, si scende a poco più del 50% tra Torre Angela e Borghesiana. Ed è sempre a Roma est che si supera il 10% di giovani senza lavoro: a Torre Angela 14 giovani su 100 non studiano e non lavorano, a Borghesiana quasi il 13%, a Centocelle e Torpignattara l'11%.