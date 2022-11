Scuole, servono 11 milioni per lavori di consolidamento: "Sono edifici con quasi cent'anni di storia"

Quasi undici milioni di euro per il “restauro ed il consolidamento strutturale” di tre scuole. E’ questa la somma che il municipio VII ha chiesto al Campidoglio.

La sicurezza nelle scuole

“La sicurezza, a partire dalle scuole, è stata sin da subito una nostra priorità. In questi mesi lo abbiamo dimostrato in tanti modi e vogliamo continuare a farlo, investendo risorse sui plessi che sono presenti nel nostro territorio” ha premesso il minisindaco Francesco Laddaga. Finora l’amministrazione ha destinato progettualità e fondi alla sistemazione dei giardini scolastici ed alla dotazione di arredi ludici.

Sempre del municipio VII è l’iniziativa, annunciata nel mese di ottobre, di monitorare tutte le alberature presenti nei cortili scolastici. Visto che, aveva ricordato il minisindaco, non era nota la quantità e lo stato delle essenze arboree piantate nei cortili scolastici. Cortili che sono passati, con il decentramento amministrativo, ad essere gestiti dall’ente di prossimità.

I progetti approvati

Dalla giunta Laddaga sono quindi arrivati tre via libera ad altrettanti progetti finalizzati a lavori in due scuole di San Giovanni ed in un’altra del vicino quartiere dell’Appio Latino. Ne beneficeranno la primaria Garibaldi di via Mondovì, per la quale sono stati preventivati 4,8 milioni di lavori; la Giosuè Carducci (materna e primaria) di via La Spezia, che dopo gli interventi avviati nel corso del 2022 che ne avevano comportato anche una temporanea chiusura, necessita di un ulteriore milione e trecentomila euro per il consolidamento strutturale. Ed è stato approvato il progetto di fattibilità anche delle operazioni previste per la scuola primaria Armando Diaz, di via Acireale, che prevede un esborso di 4,7 milioni di euro.

Scuole centenarie

“Nella porzione di territorio relativo all’ex IX municipio – ha spiegato Francesco Laddaga – abbiamo scuole di grandi dimensioni che sono anche degli edifici storici, edificati negli anni Venti e Trenta. Hanno quasi cento anni di età e quindi – ha sottolineato il minisindaco – necessitano di interventi di consolidamento anche piuttosto onerosi”. Al pari di scuole più recenti, hanno bisogno anche di lavori per l’efficientamento energetico. Ma fanno parte di un’altra tranche di finanziamento.