La scuola è in costruzione da oltre 16 anni: alla Muratella arriva Brumotti

Per la seconda volta nel giro di un mese le telecamere di Striscia la Notizia si spingono nel territorio del municipio XI. Dopo aver mostrato con Jimmy Ghione il capannone abbandonato con il tetto in eternit, nella zona della Magliana, è toccato il biker Vittorio Brumotti scendere in campo.

Brumotti sul tetto della scuola incompiuta

L’inviato di Canale Cinque si è spinto con la sua bicicletta sul tetto di una scuola in costruzione. È quella che si trova in via Pensuti, alla Muratella. Il cantiere è fermo ed i residenti che per primi avevano sperato nel completamento di quel complesso, pensato per ospitare i bambini della scuola dell’infanzia ed un nido comunale. Quei bambini che ne avrebbero dovuto beneficiare, oggi, sono ormai iscritti all’università mentre nel quartiere continuano a mancare i servizi educativi.

Una vicenda annosa

"La situazione della scuola di via Pensuti è inaccettabile – ha commentato il capogruppo della Lega in municipio XI Daniele Catalano – si tratta di una questione di urgenza e di interesse pubblico, che richiede un intervento tempestivo e risolutivo da parte di tutte le istituzioni competenti al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla qualità della vita dei cittadini di Muratella”.

“Dopo tanti anni, tra blocchi amministrativi e fondi mancanti, le giovani famiglie del quartiere sono costrette a spostarsi in altre zone per portare i propri figli a scuola, con disagi e costi aggiuntivi – ha sottolineato Catalano in una nota firmata insieme al consigliere municipale Enrico Nacca – anche 'Striscia la notizia' si è palesata all'interno del plesso, delimitato dalle barriere dell'area cantiere, proprio per accendere un faro su questa annosa questione che lascia stupiti tutti i cittadini”.

In attesa delle verifiche sulla stabilità

L’ultima puntata sulla scuola di via Pensuti, ed in una lunghissima vicenda molte volte raccontata da Romatoday, è andata in scena il 27 settembre nella commissione trasparenza di Roma Capitale. In quella seduta sono emerse le difficoltà, da parte degli uffici comunali, nel reperire la documentazione di quanto realizzato dall’ultima impresa che si è occupata dei lavori.

Prima di risolvere l’appalto con la società costruttrice, è quindi indispensabile verificare l’idoneità statica del complesso che, già in passato, è stato abbattuto e demolito. Il timore che possa accadere di nuovo è concreto e potrà essere smentito solo da Risorse per Roma, società in house a cui è stato assegnato l’incarico di verificare le condizioni dell’edificio.