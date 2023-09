Scuola, a Roma e nel Lazio mancano oltre 9mila insegnanti

Nuovo anno, vecchi problemi. Il 15 settembre suonerà la campanella in 5.371 istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado nel Lazio, di questi 3.551 si trovano nell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale. Nonostante i 5.000 nuovi insegnanti annunciati dal ministero dell'istruzione solo nella nostra regione, molte scuole rischiano di iniziare con il freno a mano tirato per assenza di personale.

Quanti insegnanti mancano a Roma e nel Lazio

Oltre 75.600 docenti per poco meno di 695.000 studenti nel Lazio, sono questi i numeri forniti dalla nuova direttrice dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini.Con l'annuncio, arrivato ormai due settimane fa, dopo Ferragosto, dello sforzo da parte del ministero dell'istruzione e del merito di immettere in ruolo, solo nella nostra regione, circa 5.000 insegnanti a tempo indeterminato. Sarà risolutivo? A quanto pare no. "Il resto delle necessità sarà coperto con i precari", ha aggiunto la dirigente. Lo stesso ufficio scolastico ha quantificato in 9.000 prof e maestri ancora da chiamare tra Roma e il Lazio. Per non parlare dei collaboratori scolastici, il personale ATA: 1.500 le unità mancanti per l'anno scolastico 2023/2024.

L'allarme dei sindacati sui precari

Ma anche sul fronte dei precari, quindi i supplenti che di anno in anno vengono messi sotto contratto dalle scuole per sopperire alle carenze, l'orizzonte è più sereno. Come spiega Saverio Pantuso di Uil Scuola Roma e Lazio "a Roma ci sono almeno 9.000 supplenti da nominare - spiega a RomaToday - e in tutta la regione sono circa 12.000. Molte scuole a breve apriranno e ci troviamo ancora una volta a rincorrere il problema dell’algoritmo che già da due anni crea difficoltà. Nel Lazio questo sistema non ha funzionato. Il primo anno si può accettare, il secondo al massimo anche, il terzo no. Noi avevamo proposto all’USR di tornare alle supplenze in presenza". L'algoritmo a cui si riferisce Pantuso è quello che pesca i nomi dei docenti che vengono chiamati a coprire le carenze di personale, all'interno delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS). Un sistema che per migliaia di precari è un incubo e i sindacati vorrebbero venisse messo da parte: "Con una task force di dirigenti scolastici a disposizione - conclude Pantuso - in meno di una settimana si troverebbero tutte le coperture. Invece no, si torna sempre alle graduatorie sbagliate”.

I presidi del Lazio: "Matematica e Fisica le materie più penalizzate"

Anche i presidi del Lazio sono in attesa che la situazione si sblocchi: "Aspettiamo le prime nomine da parte dell'ambito territoriale provinciale - aggiunge Cristina Costarelli, dirigente del 'Newton' e presidente Anp Lazio - speriamo che, come hanno promesso, arrivino in questi giorni. Ci sono situazioni molto critiche, soprattutto negli istituti professionali e negli istituti comprensivi. Mancano gli insegnanti di sostegno, in alcuni istituti anche 10/15. Le materie più in sofferenza sono storicamente quelle scientifiche, matematica e fisica e le discipline più particolari afferenti all'area della tecnologia, lì dove le graduatorie sono quasi vuote".

