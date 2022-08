Dalla scuola ai rifiuti tutte le urgenze di settembre nell'agenda di Gualtieri

La scuola, con i servizi di trasporto e mensa, la manutenzione stradale e la potatura degli alberi in vista delle prime piogge, il funzionamento dei mezzi pubblici, e ancora il piano rifiuti da sottoporre a consultazione pubblica. Elezioni politiche del 25 a parte, il mese di settembre, quello del rientro dei romani in città, attende Gualtieri con una serie di dossier urgenti su cui lavorare, tutti sul tavolo del nuovo capo di gabinetto Stancanelli che ha preso il posto del dimissionario Albino Ruberti. L'ex sindaco "ombra" è stato allontanato a seguito della diffusione di un video che lo ha ripreso durante una lite furiosa con altri esponenti del partito democratico fuori da un ristorante di Frosinone, con apertura di indagini al seguito.

Le urgenze sulla scuola

Ai vari dossier lavorerà dunque il nuovo braccio destro del primo cittadino insieme con gli assessori della giunta, che lui stesso ha incontrato a inizio settimana per fare il punto sulle priorità in agenda. Scuola, dicevamo. Si riparte il 15 settembre, come da calendario regionale, ma ci saranno istituti che partiranno con qualche giorno di anticipo. Il rischio emerso nelle scorse settimane riguarda il servizio di trasporto offerto dai municipi. Alle Torri a far emergere il problema l'assessora alla Scuola della Lega Flavia Cerquoni, denunciando il diniego da parte del dipartimento capitolino ad anticipare eventualmente il servizio per gli istituiti che aprono prima le porte agli studenti. Questione che l'omologa del Campidoglio Claudia Pratelli assicura risolta. "Roma Capitale ha ritenuto giusto e indispensabile assicurare anche per i ragazzi e le ragazze di queste scuole l'esercizio del diritto al trasporto fin dall'inizio, mettendo in campo il coordinamento necessario tra centro e municipi". Chiamata a riferire in generale sui temi che riguardano l'inizio scuola, Pratelli ne ha riferito anche al nuovo capo di gabinetto, insieme ad aggiornamenti sul servizio mensa e sull'erogazione dei buoni libro.

Il trasporto pubblico

Riguarda indirettamente le scuole ma anche il semplice rientro dei romani a lavoro il funzionamento del trasporto pubblico cittadino. C'è l'incognita metro C. Lo scorso 19 agosto si sono conclusi gli interventi di revisione dei treni in dotazione sulla terza linea metropolitana della città. Manca però ancora il parere finale dell'Ansfisa, l'agenzia governativa dedicata alla sicurezza ferroviaria che sta esaminando i documenti per effettuare poi i collaudi. La speranza è che i treni tornino operativi almeno per l'apertura delle scuole. Sulla questione toccherà fare i possibile per accelerare. Lavori poi interessano anche la metro A, che chiuderà alle 21 per il prossimo anno e mezzo circa, e la linea del tram 8, sostituita da bus navette per i prossimi sei mesi.

Le manutenzioni sulle strade

Altro capitolo stavolta di competenza dell'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e dell'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, la manutenzione di strade e tombini e gli interventi sul verde verticale. L'estate è agli sgoccioli e le piogge, assenti per l'intera stagione o quasi, sono attese a breve. A preoccupare i soliti allagamenti che puntuali colpiscono la città. Un assaggio lo abbiamo avuto in due occasioni a luglio e agosto. Poche ore di forte pioggia e Roma si è ritrovata sotto l'acqua, tra strade chiuse e alberi caduti. A tal proposito, come emerso dalla riunione della giunta con il capo di gabinetto Stancanelli, la Protezione civile dovrebbe occuparsi a stretto giro di mappare il territorio segnalando le zone più a rischio.

Il piano rifiuti in aula

Sul tavolo dei dossier più caldi anche, come sempre, la gestione dei rifiuti romani. In particolare è attesa entro il 30 settembre la presentazione delle osservazioni al piano - da raccogliere tramite una procedura di consultazione pubblica - presentato dal sindaco Gualtieri a inizio agosto. Secondo la road map già fissata il 15 ottobre verrà poi firmata l'ordinanza commissariale di approvazione del documento e pubblicata la manifestazione di interesse rivolta al mercato per la realizzazione del termovalorizzatore. Cosa prevede il piano Gualtieri?

Riduzione dell'8 per cento dei rifiuti prodotti e raccolta differenziata al 65 per cento nel 2030. Costruzione di trenta centri di raccolta dei materiali e cinque nuovi impianti a controllo pubblico: due di selezione delle frazioni secche da 100 mila tonnellate, due biodigestori anaerobici sempre da 100 mila tonnellate, e un termovalorizzatore - proteste permettendo - da 600 mila tonnellate.