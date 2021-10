Studenti ancora in piazza contro gli scaglionamenti: "Chiediamo tavolo di confronto permanente"

Ancora proteste contro gli orari di ingresso scaglionati nelle scuole. Ieri pomeriggio, mercoledì 27 ottobre, la Rete degli Studenti Medi di Roma è scesa nuovamente in piazza, davanti alla sede della Prefettura a piazza Santi Apostoli, lì dove poche ore prima il collettivo del liceo Ripetta insieme a Potere al Popolo avevano annunciato un'interrogazione parlamentare sui fatti del 21 ottobre.

"Non sei stufo di uscire alle 16?" lo slogan impresso sullo striscione esposto dalle ragazze e dai ragazzi radunatisi a due passi da piazza Venezia. "L'ultimo incontro che i rappresentanti hanno avuto in Prefettura - racconta la Rete - è stato due settimane fa. Ora siamo tornati in piazza per ricordare alle istituzioni che il problema persiste e va risolto. Sui visi di studenti e studentesse abbiamo dipinto degli zeri, a simboleggiare quanto la politica li ha annullati in termini di investimenti". A prendere parte alla protesta diversi licei di Roma e provincia, tra questi Montale, Machiavelli, Plinio, Galilei, Marconi e il Guglielmotti di Civitavecchia.

"Non avremmo voluto tornare in piazza per farci ascoltare - spiegano dalla Rete degli Studenti Medi Roma - né tantomeno inviare una seconda lettera al prefetto per richiedere un tavolo permanente di confronto. Continuiamo però a sostenere che occorre discutere subito di scaglionamenti e orari scolastici, gli studenti e le studentesse di Roma sono stanchi e vivono ad orari impossibili. Serve agire ora e la Prefettura deve interessarsene".