Scuola, dalle pulizie al trasporto scolastico: in campo 1800 addetti di Multiservizi per la ripartenza di nidi e materne

Sanificare i locali, prendere la temperatura corporea, attivare il trasporto scolastico. Per la ripartenza il 7 gennaio delle scuole comunali, nidi e materne. Roma Multiservizi sta predisponendo la dislocazione del proprio personale che nelle prime tre ore di servizio del 7 gennaio (ore 7-10) è stato stimato in circa 1800 addetti all'assistenza scolastica.

"Multiservizi assisterà complessivamente 388 linee bus su cui operano altrettanti assistenti" fa sapere l'azienda. "Su alcune linee sono previsti in aggiunta ulteriori 102 assistenti, ad integrazione del servizio per i bambini disabili".

Tra gli interventi previsti per la ripartenza della scuola la verifica dei locali da parte del personale, la rilevazione della temperatura degli operatori, dei bambini e degli accompagnatori che accederanno nella struttura, le attività di sanificazione delle mani e delle aree di cambio indumenti (scarpe, grembiuli).

Contestualmente si stanno predisponendo anche le attività di accompagnamento scolastico per gli alunni normodotati, disabili e di etnia rom (circa 8.500). La sanificazione e l'igienizzazione periodica e ricorrente dei locali e delle superfici è una delle misure individuate dalle Autorità per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

"Le attività degli operatori di Roma Multiservizi – si legge nella nota della società - non si sono fermate durante la pausa per le festività natalizie, fase in cui si sono correttamente svolte le attività periodiche di pulizia con disinfezione di superfici, pavimenti, ambienti".