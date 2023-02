Le famiglie omogenitoriali saranno riconosciute nei moduli di iscrizione alle scuole di Roma

Le famiglie omogenitoriali che presenteranno domanda di iscrizione dei figli alle scuoledi Roma Capitale potranno qualificarsi sui moduli come famiglie costituite da due mamme o due papà, autodichiarando la relativa sentenza e/o l?atto di iscrizione/trascrizione anagrafica che lo certifichi.

Ad annunciarlo le assessore Claudia Pratelli (scuola, lavoro e formazione) e Monica Lucarelli (politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità), insieme con Carla Fermariello, presidente commissione scuola, Michela Cicculli, presidente della commissione pari opportunità, e Marilena Grassadonia dell?ufficio LGBT di Roma Capitale, che lunedì hanno incontrato nella sede dell?assessorato alla acuola la presidente di ?Famiglie Arcobaleno?, Alessia Crocini.

Cosa cambia per le famiglie omogenitoriali

L?obiettivo è riconoscere dignità e diritti a tutte le famiglie nel delicato e prezioso percorso educativo dei figli: sino a oggi, nonostante le molte richieste da parte delle associazioni impegnate sul tema, per i genitori è sempre stato impossibile barrare due volte la voce ?madre? o ?padre? nel modulo di iscrizione online, e le famiglie omogenitoriali erano costrette di fatto a omettere la propria reale composizione. Adesso invece potranno identificarsi come realmente costituite.

?Roma Capitale ha finalmente raggiunto un importante risultato per il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali e di tutta la comunità Lgbtqi+, che da anni chiedeva un intervento in questa direzione - ha detto l?assessora Pratelli - Oggi ci sintonizziamo con la realtà che è già, di fatto, costituita da tanti diversi tipi di famiglie e ci schieriamo dalla parte dei diritti delle bambine, dei bambini e dei loro genitori?.

Il precedente: la sentenza del tribunale di Roma in favore di due mamme

L?iniziativa del Comune di Roma arriva a qualche mese della sentenza con cui il tribunale di Roma aveva confermato il diritto di due mamme di identificarsi sulla carta d?identità della figlia come ?genitori?, e non come ?padre? e ?madre?, bocciando il decreto del 2019 con cui l?allora ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva di fatto imposto alle coppie omosessuali di identificarsi sulle carte d?identità dei figli minori come ?padre? e ?madre?, e non più appunto come ?genitore 1? e "genitore 2?.

Le due mamme, che si erano viste negare la carta d?identità per la figlia in questi termini, si erano rivolte al Tar, che aveva rimandato a un tribunale.