Nei licei del centro di Roma mancano gli spazi e i nuovi iscritti vengono respinti

Manca meno di un mese alla chiusura delle scuole, ma, guardando a settembre, emergono già le prime preoccupazioni. Una su tutte è quella degli spazi: mancano soprattutto nei licei del centro e, in alcuni casi, i dirigenti scolastici sono costretti a respingere una parte delle richieste di iscrizioni. È accaduto, per esempio, al liceo scientifico Newton di viale Manzoni, la cui dirigente, Cristina Costarelli è anche la presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio.

La mancanza di spazi nei licei del centro

“Nel mio liceo siamo molto stretti – spiega Costarelli – tanto che sono stata costretta a non accettare una parte non indifferente delle richieste di iscrizione per mancanza di spazi adeguati. Il problema riguarda, soprattutto i licei del centro, come per esempio il Cavour e l’Avogadro”. Proprio l’Avogadro di via Brenta è protagonista di una contesa, insieme all’istituto Carducci, per alcune aule che si trovano in una sede succursale in via Novara 20. Città metropolitana le ha assegnate in via definitiva all’Avogadro, ma il Carducci ha fatto ricorso al Tar. “Abbiamo sfruttato tutto quello che avevamo, sacrificando anche alcuni laboratori di informatica. Perché non vogliamo assolutamente deludere gli studenti che ci hanno scelto” spiega la dirigente scolastica dell’Avogadro, Katia Tedeschi. “Questa situazione – sottolinea Costarelli – fa capire in che condizioni di difficoltà si trovano alcuni licei della città”.

Tutti vogliono studiare allo scientifico

I rischi di overbooking riguardano soprattutto i licei scientifici che, come confermato dagli ultimi dati sulle iscrizioni, restano i più richiesti “anche se quest’anno c’è stata una lieve flessione – sottolinea Costarelli - troppi studenti ancora si iscrivono allo scientifico, che però poi si scopre non essere la scuola adatta a loro e, a quel punto, non è semplice ricollocarli”. A parte gli spazi, per il momento, non sembrano emergere altri problemi in vista del prossimo anno scolastico: “Navighiamo a vista – precisa Costarelli – per adesso siamo ancora concentrati a chiudere l’anno in corso, vedremo poi cosa accadrà nei prossimi mesi”.

La questione degli alloggi degli ex custodi

Costarelli, insieme al presidente dell’Anp di Roma, Mario Rusconi, ha partecipato all’ultima commissione capitolina congiunta Scuola-Patrimonio, sul tema degli alloggi degli ex custodi, che potrebbero essere riconvertiti come aule e laboratori una volta che il Comune ne sarà rientrato in possesso: “La questione, purtroppo, sembra ancora molto lunga – sottolinea però Costarelli – di certo non potremo contare su quegli spazi a settembre, ci vorrà ancora del tempo, forse anni”. La delibera per regolarizzare la situazione di oltre 400 ex custodi, che vivono ancora negli alloggi delle scuole di Roma, infatti, nonostante abbiano concluso da anni la loro funzione, non è ancora vicina dall'essere approvata.