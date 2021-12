Scuola, il Campidoglio apre un tavolo con gli studenti: "Le loro richieste a ministero e città metropolitana"

Dopo quasi tre mesi di proteste studentesche, circa cinquanta occupazioni in tutta Roma, cortei, scioperi e sit-in di fronte al ministero dell'Istruzione, è andato in scena ieri 22 dicembre un incontro tra l'assessora alla Scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli, il delegato del sindaco alle politiche giovanili Lorenzo Marinone e gli studenti e le studentesse, una delegazione di 80 ragazzi in rappresentanza di circa 50 scuole superiori dell'area metropolitana.

"Abbiamo voluto incontrare i ragazzi e le ragazze in mobilitazione qui in Campidoglio - scrivono in una nota Pratelli e Marinone - prendendo l'impegno a trasformare questa occasione in un appuntamento ricorrente e a farci portavoce presso il ministero e la Città metropolitana di Roma delle loro istanze. Siamo convinti che sia compito delle istituzioni ascoltare e trovare risposte alle domande che ci vengono poste dalle nuove generazioni".

Dalla riappropriazione degli spazi a una nuova idea di didattica, dall'inserimento della parità di genere, dell'educazione sessuale, dei diritti e di una vera educazione civica nei programmi, fino alle questioni della salute mentale e del supporto psicologico ma anche edilizia scolastica e maggiori fondi: sono questi i temi principali portati sul tavolo da studentesse e studenti romani e accolti dall'assessora e dal consigliere Pd. "Seppure Roma Capitale non ha competenza stretta sulle rivendicazioni poste - precisano i due esponenti dell'amministrazione - , abbiamo, dunque, voluto aprire un canale di confronto, perché da parte nostra c'è la volontà di mettere in campo un approccio onesto, leale e trasparente, che stia al merito delle rivendicazioni. Chiederemo tavoli al Miur e alla Città metropolitana. Il percorso è appena iniziato e intendiamo mantenerne il passo".

"L’amministrazione comunale si è mostrata da subito aperta al confronto - hanno commentato gli studenti medi romani - e si è impegnata a favorire le interlocuzione tra le associazioni studentesche e gli organi competenti come prefettura, ufficio scolastico regionale e ministero dell’istruzione. Da mesi infatti chiediamo l’apertura di un tavolo permanente con le istituzioni regionali e nazionali per aprire un confronto vero sui temi che da mesi portiamo nelle scuole e nelle piazze.

“Come Rete abbiamo espresso la necessità di prendere una posizione chiara sulle sanzioni legali e disciplinari intraprese dai presidi - aggiunge Leonardo Soffientini della Rete Studenti Medi - e l’impegno sui temi grandi e piccoli che hanno percorso le occupazioni in questi mesi. Vigileremo da ora in poi perché si costruisca un confronto continuo che non si fermi a questo incontro e perché le promesse siano rispettate. Ora avanti con un tavolo col direttore dell'Usr Pinneri e col Ministro Bianchi”.