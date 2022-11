La scuola nel parco è senza illuminazione: i bambini escono di corsa per non restare al buio

Centinaia di metri al buio prima di raggiungere l’uscita. E’ questa la condizione cui devono sottostare i bambini iscritti alla scuole dell’infanzia che è ospitata nel parco di Porta San Sebastiano.

Una scuola al buio

“Nell’area verde è presente una scuola dell’infanzia ed una scuola primaria. La prima è del tutto priva d’illuminazione e quindi d’inverno siamo costretti a portare via di corsa i bambini, perché la strada è completamente al buio” fa sapere Simona, mamma di due bambini che frequentano le scuole del parco. La scuola dell’infanzia, rispetto alla primaria, si trova dopo una salita. Ma se quest’ultima può beneficiare dell’illuminazione stradale, la seconda non è proprio raggiunta ad alcuna fonte luminosa.

Il problema si fa sentire in inverno. “I bambini escono verso le 16.30 e qualche volta vorrebbero potersi fermare con gli amichetti, anche perché lì c’è un’area giochi. Ma non è possibile farlo, perché diventa buio presto – ha spiegato la mamma – è una condizione che abbiamo già rappresentato sia al municipio che al comune”. Finora senza ottenere il risultato atteso.

Un problema per alunni e maestre

“Conosciamo la situazione” ha ammesso Alessandro Monciotti, il presidente della commissione scuola del municipio I. “E’ un problema per le famiglie, i bambini ma anche per le insegnanti: alcune non accettano l’incarico lì anche per i timori correlati a questo problema. Inoltre – ha sottolineato Malciotti – la scuola Giardinieri ha aderito alle attività extracurriculari delle ‘scuole aperte’ e questo significa che restano oltre l’orario di apertura. Quando escono quindi, bambini ed insegnanti, si trovano al buio”.

Il pressing del municipio

L’unica soluzione è raggiungere la scuola in auto. Ma chi vuole andare a prendere i figli in bici o a piedi, deve fare i conti con l’assenza d’illuminazione. “Come presidente della commissione scuola del municipio ho sottoposto la questione al nostro ufficio tecnico e poi all’assessorato capitolino ad all’ufficio di gabinetto. Il mio auspicio – ha aggiunto Monciotti – è che si possa predisporre almeno un impianto luminoso temporaneo, fuori dalla scuola, in attesa che possa essere installato un adeguato sistema d’illuminazione. Ne beneficerebbero gli alunni, i famigliari, gli insegnanti ma anche i tanti fruitori di un parco che così verrebbe ulteriormente valorizzato”.

Un’area verde la cui vocazione scolastica, con la creazione della scuola giardinieri, era insita già nella sua antica progettazione. Si tratta, ora, di rendere questo polmone verde, adatto ad ospitare, in maniera del tutto sicura, anche i suoi moderni e giovanissimi avventori: i bambini della scuola materna.