Il Campidoglio cambia. Ecco la nuova scuola di formazione per i dipendenti capitolini

Per il Campidoglio soltanto una “diversa veste organizzativa”, per l’ex assessore che l’ha istituita nell’era di Virginia Raggi sindaca “una chiusura che danneggerà fortemente tutti i dipendenti comunali”. Parliamo della sorte della scuola di formazione capitolina nata nel 2017 con lo scopo primario di “offrire opportunità di crescita, adeguamento e qualificazione professionale al personale capitolino e alla dirigenza per operare in un contesto normativo in continua evoluzione e in un’ottica di miglioramento dei servizi per i cittadini”. Negli anni la struttura ha erogato corsi, master e organizzato gruppi di lavoro per il personale comunale.

“Gualtieri chiude la scuola di formazione”

“Ora rischia di essere seriamente sottodimensionata” denuncia l’ex assessore al Personale, Antonio De Santis. “La scuola fornisce gratuitamente formazione per l’aggiornamento professionale del personale dipendente e della dirigenza di Roma Capitale. Ripeto, gratuitamente, senza chiedere un euro in un settore che normalmente viene gestito dai privati e costituisce spesso un gigantesco business. Sarà per questo che la maggioranza ha voluto far morire la Scuola? Noi siamo sicuri di no però, che dire: in assenza di un istituto pubblico chi si occuperà di formazione per il personale di Roma Capitale? Sicuramente un privato. E, chiaramente, lo farà fornendo il servizio a pagamento” tuona l’oggi consigliere comunale tra le fila della lista civica Raggi.

La delibera di Giunta

Nella delibera di Giunta approvata ieri, e che RomaToday ha potuto visionare, è contenuta la “riforma” della macrostruttura capitolina. Inclusa la nuova veste della scuola di formazione. L’istituto di largo Ascianghi, prima dipartimento autonomo, diventerà una unità organizzativa sotto la direzione che si occupa di formazione e tutela del lavoro. Questo, è scritto nel documento, “nell’ottica di una governance unitaria della formazione dei lavoratori, sia obbligatoria che specialistica, considerate le continue interazioni dell’attività formativa con le specifiche esigenze di settore nei tre comparti di contrattazione (tecnico-amministrativo, educativo scolastico e vigilanza) che richiedono un costante e diretto coordinamento con gli istituti della disciplina decentrata”.

Parla l’assessore Catarci

Lo conferma ai nostri microfoni anche l’assessore Catarci. “Non abbiamo alcuna intenzione di chiudere la scuola di formazione capitolina, anzi l’obiettivo è quello di rafforzarla e renderla più utile e vicina alle esigenze dei dipendenti e di conseguenza della città”.

Secondo l’assesore con la delega al personale “la scuola era incardinata male” nella macrostruttura capitolina. Ossia l’organizzazione di dipartimenti, unità e uffici comunali. “Era una struttura indipendente sotto la direzione generale e questo faceva sì che lavorasse in maniera del tutto autonoma e slegata dalle esigenze delle politiche del personale. Per questo - spiega Catarci - abbiamo deciso, dentro la riforma della macrostruttura capitolina, di creare una direzione formazione e tutela del lavoro con un dirigente ad hoc. La scuola di formazione dunque avrà una diversa veste organizzativa che le darà maggior affinità con le esigenze di formazione e aggiornamento del personale. Quando sono stati cambiati sistemi di lavoro o anche con l’ingresso dei nuovi assunti ci siamo ritrovati con un gap di formazione proprio perché la scuola non era valorizzata nel modo giusto. E questo per i dipendenti e per i cittadini non possiamo permetterlo. Abbiamo così deciso - ha concluso Catarci - di cambiare”.