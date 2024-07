Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e librai per la fornitura di libri scolastici

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, Roma Capitale, l’Associazione librai italiani di Roma/Confcommercio Roma (Ali) e il Sindacato italiano librai/Confesercenti Roma (Sil) hanno sottoscritto una nuova convenzione

per disciplinare le modalità di gestione della fornitura dei libri scolastici agli alunni e alunne delle scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, da parte degli esercizi convenzionati.

Come accreditarsi

La convenzione ha validità triennale (anni scolastici: 2024/25, 2025/26, 2026/27) e sulla base di questa è già online l’avviso pubblico per l’accreditamento delle librerie e cartolibrerie che intendono far parte dell’Elenco pubblico degli esercizi convenzionati per l’anno scolastico 2024/25 (https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page contentId=INF38355&stem=diritto_allo_studio). Per fare domanda c'è tempo fino alle ore 14 del 12 luglio 2024 e occorre essere in possesso dei requisiti indicati nel bando. Al termine delle verifiche delle istanze pervenute l’elenco delle librerie e cartolibrerie sarà pubblicato sul portale di Roma Capitale.

Pratelli: “Altro tassello per garantire il diritto allo studio”

Secondo Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, la nuova convenzione rappresenta “un altro tassello fondamentale per perfezionare il prezioso strumento dei buoni libro e garantire il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse in maggiore difficoltà e fragilità sociale - spiega -. Un nuovo accordo, che fino al 2027 ci consentirà di rendere un servizio importante per la città più forte. Questa amministrazione è impegnata con tutti gli strumenti possibili al contrasto e al superamento delle disuguaglianze. Passi come quello appena concluso sono parte di un lavoro volto a dare opportunità. A scuola prima di tutto". E Carla Fermariello, presidente della Commissione Scuola, sottolinea che l’obiettivo, per il futuro, è andare ancora oltre: “Vorremmo riuscire a estendere le possibilità per le famiglie, consentendo l'utilizzo del buono libro non solo per l'acquisto dei libri di testo, ma anche per le divise a uso laboratoriale necessarie in alcune scuole, come gli istituti alberghieri e tecnici. L'obiettivo è molto preciso: garantire il diritto allo studio a tutte e tutti” spiega.