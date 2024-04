"Nella provincia di Roma spesi oltre 3 milioni di euro per affittare dai privati spazi per le scuole"

La Regione Lazio spende oltre otto milioni e 788mila euro per affittare dai privati spazi per le scuole pubbliche di secondo grado (le superiori), mentre nella provincia di Roma la spesa supera i tre milioni e 310mila euro. I dati emergono da una ricerca, condotta su scala nazionale, dalla federazione Gilda-Unams, sindacato rappresentativo degli insegnanti e intitolata “Scuola quanto ci costi”. L’indagine, che ha coinvolto diverse province, dal nord a sud dell’Italia, ha analizzato il tema delle scuole in affitto, che riguarda molte strutture che dipendono dai comuni e che ricorrono ad affitti privati.

I dati

Il Lazio è la regione con il dato più alto sulle scuole in affitto, solo la Campania fa peggio, con oltre 11 milioni di euro spesi per affittare spazi. Per quanto riguarda il dato della provincia di Roma, il consigliere delegato all'edilizia scolastica di Città metropolitana, Daniele Parrucci, sottolinea: "In caso di necessità di spazi, cerchiamo sempre di reperire nei Comuni immobili pubblici non utilizzati, ma laddove non ci sono, oppure vanno ristrutturati completamente con un investimento da oltre cinque milioni di euro, si va verso la strada di un immobile privato per non anticipare grandi somme, e così i lavori di ristrutturazione e di adeguamento normativo li fa il privato stesso e noi paghiamo un canone mensile. Però, considerando che la Città metropolitana di Roma conta 120 Comuni compresa Roma Capitale, che va da Anzio a Civitavecchia, non stiamo parlando di una cifra così alta”. Riguardo all'indagine su scala nazionale c'è poi una precisazione necessaria da fare: l'analisi effettuata si riferisce solo alle province (49 su 107), “di cui la metà non ha pubblicato i dati mentre altre non li hanno aggiornati – spiega la federazione - altre ancora li hanno inseriti in voci di bilancio che non li rendono evidenti, per cui l'indagine si deve ritenere parziale. Non sono stati presi in esame i Comuni, che richiederebbero strumenti maggiori di analisi, per questo la Gilda ritiene che, allargando l'indagine, il totale complessivo risulterebbe di gran lunga maggiore”. Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, sottolinea in particolare: “Possiamo dire, con cognizione di causa, che la nostra ricerca è solo la punta di un iceberg. A questo punto, solo lo stesso Ministero dell'Istruzione o l'Istat, possono arrivare al dato complessivo della spesa delle scuole in affitto. Noi con questa indagine vogliamo solo denunciare questo fenomeno per sottolineare come con canoni di affitto così elevati, si sarebbe potuto piuttosto provvedere all'acquisto dell'edificio. Si tratta di un grande e continuato spreco di risorse pubbliche".

Le condizioni delle scuole di Roma

Sulle condizioni delle scuole della Capitale aveva pubblicato, nei mesi scorsi, un report la Uil, denunciando “situazioni drammatiche”, con rifiuti, bagni distrutti, controsoffitti crollati e scale antincendio bloccate. “Si tratta di situazioni che in alcuni casi – avevano spiegato dal sindacato – rappresentano un vero e proprio rischio igienico e per la sicurezza di studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico. Scuole che crediamo andrebbero sottoposte a importanti opere di ristrutturazione e manutenzione, prima che dall’emergenza si passi alla tragedia”.