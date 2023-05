“Antifa’, vola uno schiaffo e ne prendi quattro”: nuove minacce al liceo Augusto

Prima lo schiaffo davanti decine di persone, in pieno volto, e la minaccia che sarebbero tornati. Poi, a distanza di una settimana, la scritta, che suona come una provocazione, sul muro di cinta della scuola.

La scritta sul muro

“Antifa’, sappiamo come sei fatto, quando vola uno schiaffo ne prendi quattro”. E’ questa la frase, dipinta con una bomboletta spray, che gli studenti del liceo Augusto hanno trovato il 26 maggio. La scuola è sempre la stessa, quella cioè dell’aggressione vissuta il 19 maggio che ha portato un’intera comunità a mobilitarsi.

Un'aggressione fascista

“L’ennesima scritta fascista che minaccia uno studente della nostra scuola,” hanno commentato gli studenti e le studentesse del collettivo dell’Augusto. “E’ un’altra minaccia gravissima. Un’altra aggressione fascista. Chiediamo al governo di esprimersi a riguardo e di riconoscere finalmente la matrice di queste violenze.” Ha commentato Giulia Mingozzi, coordinatrice della Rete degli Studenti Roma.

La reazione del municipio

Il nuovo episodio ha trovato la pronta risposta anche da parte dell’amministrazione municipale. “Mi sembra si tratto di un gesto in continuità con il precedente e quindi non parlerei di semplice aggressione, ma di aggressione fascista. Fortunatamente – ha commentato Fabrizio Grant, il presidente della commissione politiche scolastiche del municipio VII – c’è una comunità coesa, che ha già dato dimostrazione, difronte a precedenti episodi, di sapersi contattare in difesa degli studenti minacciati. La reazione del territorio è positiva e noi, come amministrazione restiamo convinti che la violenza fascista non possa essere tollerata”.

“Nei prossimi giorni provvederemo a far cancellare la nuova scritta – ha intanto promesso il minisindaco Francesco Laddaga – e faremo in modo che anche il murale imbrattato lo scorso autunno all’interno della scuola – una sorta di simbolo per l’istituto – venga al più presto ripulito”.