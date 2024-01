Il ponte di Ferro è chiuso? Gli scooter passano su quello per bici e pedoni. Proteste a Marconi

Il Ponte della Scienza è destinato al transito di pedoni e ciclisti ma, sempre più frequentemente, viene attraversato anche da persone alla guida di moto e scooter. Le prime segnalazioni sono state effettuate lo scorso ottobre. Nel gruppo romano di Salvaiciclisti sono stati fotografati anche due scooteristi intenti ad attraversare il cavalcavia che, all’altezza del Gazometro, unisce la riva Ostiense a quella Marconi. “Da quando è chiuso il ponte dell'Industria, il vicino ponte della Scienza, in teoria ciclopedonale, è invaso dai motorini: mentre lo attraversavo in bici ne ho incrociati tre” aveva fatto notare Marcello agli altri utenti del gruppo di ciclisti.

Ancora scooteristi sul ponte ciclopedonale

L’attraversamento del ponte a bordo di un mezzo motorizzato a due ruote è però proseguito. Sulla pagina social dedicata al quartiere, una residente di Marconi il 2 dicembre ha spiegato di aver più volte rischiato di essere investita, come pedone, da uno scooterista. Inoltre la cittadina ha ammesso di aver rischiato anche “di investire con la macchina uno scooter che sbucava dal ponte della Scienza, che ormai viene utilizzato in sostituzione del Ponte di Ferro”. Quest’ultimo, dallo scorso 24 luglio, è interessato da lavori di consolidamento e restauro.

I lavori nel vicino Ponte di Ferro

Il cantiere che interessa il Ponte di Ferro, anche noto come Ponte dell’Industria, dovrebbe terminare per la fine di settembre. Fino ad allora quell’infrastruttura che è soprattutto destinata al traffico veicolare – anche se al termine dei lavori avrà un marciapiede dedicato anche ai ciclisti – resterà off limits. Nel frattempo, visto che al termine dell’intervento mancano oltre 8 mesi, occorre garantire una maggiore sicurezza agli utenti del Ponte della Scienza.

La replica del municipio

Per evitare l’attraversamento del ponte ciclopedonale, chi ha segnalato il problema sulla pagina social del quartiere, ha proposto l’opzione di inserire dei parapedonali. Il suggerimento è stato sicuramente letto dall’amministrazione locale che, con il suo assessore Emiliano Castellino, ha risposto alla questione sollevata dalla cittadina di Marconi. “Abbiamo inviato una segnalazione alla Polizia Locale al fine di aumentare i controlli per chi vergognosamente si permette di attraversare un ponte ciclopedonale con un motorino” ha spiegato l’assessore Castellino.

I lampioni spenti

C’è dell’altro. Da alcuni giorni i cittadini di Marconi segnalano anche problemi, sempre all’altezza del ponte della Scienza, legati al servizio di illuminazione pubblica. Al riguardo l’assessore Castellino, che in giunta ha la delega alla mobilità ed ai rapporti con la polizia locale, ha spiegato di aver “sollecitato l’intervento ad Areti per il ripristino del corretto funzionamento dei lampioni”.

La laboriosa apertura del ponte della Scienza

L’apertura del cavalcavia ciclopedonale dedicato che unisce le due sponde del Tevere è stata laboriosa. Sul finire dell’amministrazione Alemanno le due campate sono state unite ma per l’apertura del ponte, poi dedicato alla memoria di Rita Levi Montalcini, è stato necessario attendere qualche anno. Le prime segnalazioni di scooteristi sul ponte risalgono infatti all’autunno del 2013 quando l’opera, finita ed in attesa del collaudo, era solo parzialmente transennata e quindi alla mercé di tutti, motociclisti inclusi.