Caos supplenze e ricorsi: il nuovo anno scolastico rischia di iniziare col "botto"

Il 1° settembre riapriranno i battenti dei nidi comunali, il 15 settembre invece sarà il turno delle scuole d'infanzia. La situazione del personale educativo e degli insegnanti, però, sembra ancora lontana dall'essere definita. E' quanto emerge dall'ultimo incontro che l'amministrazione capitolina ha avuto con le tre principali sigle sindacali della funzione pubblica (Cgil, Cisl e Uil), alla presenza del vice capo di gabinetto Nicola De Bernardini e degli assessori Claudia Pratelli e Andrea Catarci, rispettivamente delegati a scuola, formazione, lavoro e al personale.

I nodi da sciogliere tra sindacati della scuola e Comune

I temi oggetto dell'acceso confronto sono questi: le progressioni verticali del personale scolastico, 755 unità sulle 2.055 totali all'interno di Roma Capitale, la messa a disposizione delle risorse finanziarie per la stipula dei contratti temporanei (principalmente supplenze) e l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico. L'incontro, che si è tenuto in Campidoglio il 3 agosto, si è reso necessario per ridiscutere il precedente accordo siglato il 29 luglio 2022, che aveva stabilito il nuovo piano assunzioni.

Fondi per le supplenze a rischio: "Ci sono solo 12 milioni di euro"

Partiamo dalla questione finanziaria. Già ad aprile scorso, una comunicazione arrivata ai municipi dal dipartimento risorse umane aveva messo in allarme i sindacati. Nella lettera si sottolineava quanto fosse "indispensabile limitare le sostituzioni di insegnanti/educatrici ai casi di effettiva necessità". Per i sindacati, già quattro mesi fa "la nota inviata rappresenterebbe una violazione dell'accordo e un atto contrario al corretto esercizio delle relazioni sindacali". E adesso la "bomba" rischia di esplodere, come sottolinea Mirko Anconitani della Uil Funzione Pubblica: "Il tetto di flessibilità, cioè un plafond di 55 milioni di euro l'anno per coprire i vuoti di organico - spiega - sarebbe stato quasi del tutto consumato. A quanto ci risulta per il periodo da settembre a dicembre ci sono ancora solamente 12 milioni di euro. Nei nidi comunali l'amministrazione prevede la possibilità di andare fuori dal rapporto 1 a 7 tra educatrice e bambino per periodi anche superiori a un'ora, ma questo in alcuni territori dove ci sono più difficoltà o dove la burocrazia è più lenta, potrebbe far arrivare la tempistica anche a 3 ore. In più, il Comune pretende una flessibilità oraria del personale in entrata e in uscita che incide sul servizio offerto alle famiglie. A ciò va aggiunta la volontà di far partire i contratti al 15 settembre".

La proposta dell'amministrazione "unilaterale e rigida"

Secondo quanto emerge e viene riferito dai sindacati, la proposta ("unilaterale") da parte dell'amministrazione "preoccupa notevolmente in vista della riapertura delle strutture educative e scolastiche". "Una proposta così rigida e restrittiva - accusano dalla Uil FPL di Roma Capitale - che punta alla riduzione degli organici, a supplenze mandate con il contagocce e rimpiazzate parzialmente dalla flessibilità oraria imposta al personale, in un contesto di assenza di un disciplinare che regoli e garantisca l’uniforme applicazione del modello organizzativo ai 15 municipi, demandando a questi ultimi ed alla solita eterogeneità e difformità di regole e disposizioni, rischia di far saltare il banco colpendo oltre che il personale la tenuta del servizio alle famiglie".

Cgil: "Condizioni di lavoro non idonee e servizi a rischio"

Marco D'Emilia della Cgil non si discosta molto dal quadro fatto dalla Uil: "Il problema della riorganizzazione complessiva del settore c'è - spiega a RomaToday - e siamo ancora in una fase elaborativa, con i tempi che andavano velocizzati già prima. Noi teniamo fortemente alla qualità del servizio e alle condizioni di lavoro delle educatrici e le criticità economiche esistono e possono incidere su questi fattori. Quando si va fuori dal rapporto tra educatrice e bambini è un problema. Ieri (3 agosto, ndr) purtroppo è stata l’ultima riunione prima dell'inizio delle scuole, ma non c’erano le condizioni per firmare l’accordo proposto".

Il bando per i coordinatori pedagogici rischia lo stop al Tar

C'è poi la questione del coordinatore pedagogico, figura individuata dal contratto nazionale che deriva dalla riforma della legge sul personale scolastico del 2017. In base a questa normativa e come ricordato nella proposta d'accordo oggetto di confronto sindacale, ogni figura potrà coordinare da uno a tre strutture tra nidi e scuole d'infanzia, in base alla popolazione scolastica ufficiale. Il concorso per l'individuazione delle 300 unità stabilite dal Comune ("in base al fabbisogno delle circa 600 strutture comunali presenti", spiegano dall'assessorato al personale) sta creando non pochi problemi e la Cgil lo ha impugnato, presentando ricorso al Tar del Lazio: "Il problema è dato dalle modalità concorsuali - spiega D'Emilia - per noi c'è un vizio normativo e di legittimità. C'è una mortificazione degli attuali funzionari che da sempre vengono utilizzati come coordinatori. Trovandosi già nella categoria D, avrebbero dovuto essere riconosciuti tramite una selezione. Il problema è che il Comune ha applicato l'articolo 13 del contratto collettivo nazionale, che è in deroga fino al 2025. Ma è un errore". E' Mirko Anconitani della Uil a scendere nel dettaglio, pur premettendo che ad oggi ricorsi da parte loro non ce ne saranno: "Roa Capitale si è avvalsa dell'articolo 13 - dice - ma siamo fortemente scettici perché è sbagliato prenderlo a riferimento. Infatti se da una parte l'articolo 13 recita che anche chi ha il diploma, ma con 10 anni di attività, può fare la progressione a coordinatore, l'amministrazione nel bando ha inserito come titoli abilitanti la laurea in Pedagogia e quella in Scienze della formazione primaria, escludendo tutti i diplomati o i laureati in altre discipline. Andava fatto un bando per inserire 50% di interni e 50% di esterni, con risorse comunali. Ma il Comune risorse non ne ha e ha scelto un'altra strada".

"A Roma non ci sono abbastanza idonei"

"Tra l'altro - conclude Anconitani - ad oggi secondo i dati che abbiamo, anche se non ufficiali, a Roma ci sono 200 educatrici e insegnanti con la laurea abilitante, quindi 100 in meno del fabbisogno stimato. Ripescare tra gli interni? Loro dicono di sì, ma nella bozza d'accordo proposta il 3 agosto non c'è questo passaggio. In ogni caso continueremo a ricercare un dialogo ed un accordo di miglior favore - promette la Uil - per senso di responsabilità nei confronti delle famiglie e delle lavoratrici, ma se l’amministrazione non accoglierà le nostre istanze, saremo pronti a tutte le azioni utili a tutela delle educatrici e delle insegnanti oltre che del servizio offerto ai nostri piccoli utenti".

Catarci: "Andiamo avanti con le progressioni, a settembre vedremo quale sarà la situazione"

Interpellato sulle rimostranze dei sindacati, l'assessore al personale Andrea Catarci rivendica innanzitutto la novità del bando per le progressioni verticali: "Erano attese da quattordici anni - ricorda - e riguarderanno oltre 2mila dipendenti dei quali la maggior parte è rappresentata proprio dal settore educativo. Entro il 24 agosto si potrà are domanda. Quello che abbiamo fatto noi è stato semplicemente applicare il nuovo contratto nazionali delle funzioni locali, che prevede che in ogni scuola ci siano solo 3 figure professionali. Abbiamo stabilito 200 posti per funzionario educatore di nido, 200 per funzionario insegnante di scuola d'infanzia e infine 300 coordinatori pedagogici, in base alla legge sul personale scolastico del 2017 e alla successiva norma regionale del 2020 e alla delibera del 2021 che specifica mansioni e titoli abilitanti. L’amministrazione va avanti con le progressioni, al termine delle presentazioni delle domande sapremo quante ne sono arrivate e in base a quello potremo di nuovo confrontarci con le organizzazioni sindacali, per capire modalità e tempi di entrata in servizio. Se poi il personale dovesse essere inferiore, perché all’esito della procedura risulteranno idonei meno dei 300 necessari, allora nulla vieta a noi di fare procedure di riallineamento per chi ha i titoli e già lavora all’interno delle scuole. Non è vietato, anzi abbiamo questa possibilità".

Pratelli: "Confronto aperto, il nuovo sistema necessiterà di un tempo di implementazione"

"Abbiamo preso atto delle osservazioni e delle preoccupazioni su un tema importante - è la posizione dell'assessora Pratelli, raccolta da RomaToday - che riguarda il futuro assetto del sistema educativo e scolastico di Roma Capitale. Su questo aspetto ci sono novità che sono state introdotte dalla legge e dal contratto nazionale, come la figura del coordinatore pedagogico, che richiedono di ridisegnare un’architettura complessiva, che per quanto ci riguarda deve fare tesoro della preziosa esperienza e qualità fin qui maturata nel modello di Roma Capitale ma anche misurarsi con le nuove sfide. In questo quadro il confronto con le organizzazioni sindacali è naturalmente aperto.

Il nuovo assetto proposto - prosegue - necessiterà di un tempo di implementazione e quindi l'anno che inizia a settembre sarà in qualche modo anche di transizione. Riguardo alla riapertura a settembre i nidi e le scuole potranno contare sulle nuove 600 assunzioni, a cui ne seguiranno ulteriori 50, e sulla conferma del potenziamento dell'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità, che abbiamo attuato già nell'anno educativo appena trascorso. Roma Capitale ha sul fronte assunzionale fatto uno sforzo molto importante per dare stabilità al servizio e al lavoro. Un intervento molto rilevante per invertire la rotta degli ultimi anni in cui diminuiva il lavoro stabile a causa della mancata sostituzione del turn over, con un impatto anche relativo ai tetti di spesa per il lavoro a tempo determinato cui sono obbligati i comuni, da quest’anno scolastico senza alcuna deroga. In questo senso stabilizzare il lavoro rappresenta anche un perno della strategia per garantire una stabilità economica e organizzativa".

De Santis (LcR): "Da assessori nessuna proposta, solo bieca propaganda"

Arriva un attacco frontale alla giunta Gualtieri anche dalle opposizioni: "Il tetto di legge alla spesa sui contratti a tempo determinato si calcola su base annua - esordisce Antonio De Santis, ex assessore al personale della giunta Raggi e consigliere della Civica - . Non riesco a capire come nella Capitale d'Italia, nonostante il grido d'allarme lanciato dagli uffici già a gennaio scorso, ci si sia potuti ridurre così, costretti a chiudere sezioni. Sarebbe bastato limitare i contratti politici a chiamata diretta (gli articoli 90 per lo staff degli assessorati e del Sindaco, ndr) invece di essere costretti a tagliare i servizi. Per non parlare del pasticcio sui coordinatori pedagogici che finisce solo per calpestare la dignità di tutti i funzionari del settore. A fronte di problematiche così concrete, non perviene dagli assessorati competenti, personale e scuola, nessun tipo di risposta, ma solo una bieca propaganda che nulla ha a che vedere con la soluzione dei problemi. Si sveglino e facciano qualcosa e se non sono in grado chiedano aiuto".

Fratelli d'Italia: "Sindacati abbandonano trattativa, assessora arroccata nelle sue posizioni"

Fratelli d'Italia punta su Claudia Pratelli: "Nonostante 3 commissioni sulle tematiche del personale e della scuola - le parole della consigliera Rachele Mussolin,i vice presidente della commissione scuola - dove a più voci sono state fatte osservazioni sui criteri di verticalizzazione del personale e dei coordinatori pedagogici e sul futuro delle Poses, l'assessora resta, invece, ferma sulla sua posizione di utilizzarle nei municipi nella gestione di servizi amministrativi e non pedagogici dell’area socio educativa. Il suo arroccamento è fermo, nonostante i richiami alla figura della compianta Maria Coscia. Tutto cade nel vuoto e si risolve soltanto nel solito comizio sui percorsi formativi per la 'decostruzione degli stereotipi di genere'. Ci rendiamo conto - spiega anche il capogruppo FdI Giovanni Quarzo - che paradossalmente proprio un ex assessore di centro destra oggi collegato in commissione, Laura Marsilio, abbia proseguito, ampliandola, l’esperienza di Maria Coscia, auspicata dal Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, promuovendo formazione per tutto il personale e dedicato anche alle Poses, sia nei servizi pubblici che privati convenzionati, cosa che è stata smantellata nei dieci anni successivi dalle giunte di centro sinistra. Da sottolineare il silenzio dell’assessore sullo stallo di una trattavia - conclude invece Federico Rocca - che ha visto abbandonare il tavolo da parte di tutte le sigle che sono allarmate per l’anno educativo scolastico imminente e i fondi per le sostituzioni del personale. Sono pronto a convocare prima possibile una commissione trasparenza a riguardo”.

(L'articolo è stato aggiornato alle 17:45 del 3 agosto 2023 con la dichiarazione arrivata dall'assessora Claudia Pratelli)