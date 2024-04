Ospedale Tivoli, Rocca attacca su Facebook il sindaco Pd di Colleferro: "Parla di cose che non capisce". Il Pd: "Cyberbullo"

Il cronoprogramma per la riapertura dell'ospedale di Tivoli, parzialmente distrutto da un incendio il 9 dicembre scorso, fa litigare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Colleferro (e vicesindaco della Città Metropolitana) Pierluigi Sanna. Il botta e risposta, però, non avviene mezzo stampa o in un incontro pubblico, ma su Facebook. E con toni, quelli usati dal governatore, che hanno fatto indignare il Pd: "E' un cyberbullo".

Il sindaco Pd e la polemica sull'ospedale di Tivoli

Il 2 aprile Pierluigi Sanna ha postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un post dai toni polemici: "Gira con insistenza la voce riguardo la riapertura dell’ospedale di Tivoli - si legge nell'attacco - . Noi ce lo auguriamo di cuore, poiché una comunità nostra sorella merita di riavere il suo ospedale funzionante. Il personale quindi tornerà a Tivoli, ad aprile o maggio: è plausibile come ipotesi. Dobbiamo andare avanti per ipotesi poiché dalle dimissioni dell’ex Dg Santonocito in poi (dall'Asl Roma 5 per andare a Messina, è successo a febbraio, ndr), nessuno ha informato ufficialmente i sindaci sul prosieguo delle operazioni. Quando il personale andrà via da Colleferro e Palestrina, rimarremo comunque Dea (dipartimento emergenza urgenza e accettazione, ndr) di primo livello? Ci auguriamo di sì, sarebbe sacrosanto. Inoltre ci domandiamo come faranno gli organici a reggere questo livello di prestazioni dopo la dipartita di coloro che giustamente torneranno a Tivoli?". Insomma, Sanna da primo cittadino si preoccupa di come andranno avanti le cose nel settore sanitario del suo territorio.

Il commento piccato di Rocca

Per il governatore, evidentemente, avrebbe dovuto essere sufficiente seguire la conferenza del 18 marzo sul cronoprogramma per la riapertura (o riascoltarla successivamente), tanto che non ha resistito dal commentare sotto il post di Sanna, dopo essere stato avvertito (a sua detta) da alcuni cittadini di Colleferro: "Capisco che il nulla a cui ha abituato i suoi cittadini la porta a distogliere i problemi parlando di cose che evidentemente non comprende (senza che ciò mi sorprenda) - inizia il commento -. Ma basta andare sul link per trovare la programmazione delle riaperture dell’ospedale di Tivoli. Ho trovato la sanità del suo territorio lasciata in condizioni pietose da chi mi ha preceduto e peraltro senza interventi sulla sicurezza. L’ospedale di Colleferro veniva smantellato con il suo compiacente silenzio". Attacchi precisi, pesanti. "Mi spiace - continua Rocca - ma lei non troverà più una amministrazione compiacente mentre fate affogare i vostri territori e i vostri cittadini".

Cosa aveva spiegato il governatore il 18 marzo

Il 18 marzo Rocca aveva illustrato in conferenza stampa il cronoprogramma della graduale riapertura. Un iter che ha avuto come primo step il 25 marzo con la riattivazione del punto di primo intervento e del reparto Dialisi nell'ala B. Poi, dal 22 aprile, diverse ulteriori aperture: da Nefrologia nell'ala A a Immunoematologia nell'ala B, poi Radiologia, il servizio psichiatrico di diagnosi. Dal 20 maggio sarà il turno di Chirurgia generale e del laboratorio di analisi, quattro giorni dopo il blocco operatorio delle ali A e B, poi Rianimazione, il punto nascita ed Emodinamica. Si dovrebbe finire, illustrava Rocca, il 30 settembre con il pronto soccorso nell'ala A. Informazioni che, dicevamo, con tutta evidenza Rocca considera sufficienti per avere risposte e non giustificherebbero l'esternazione polemica di Sanna.

Sanna: "Non voglio azzuffarmi, livello da tifo"

Che, dal canto suo, ha replicato - sempre in pubblico, su Facebook - all'entrata a gamba tesissima del governatore: "Sebbene stolto, come lei di fatto mi definisce - ammette il sindaco -, credo sia complesso ingaggiare qui un dibattito serio con un governatore che si mette a commentare scompostamente sotto i post dei sindaci che dovrebbe rappresentare, anche quando non è d’accordo. Il mio rispetto per le istituzioni mi impedisce di azzuffarmi con lei anche se percepisco che sia questo il livello, quello del tifo allo stadio".

Il Pd: "Rocca cyberbullo, mai successa prima una cosa così"

Il bisticcio social dei due non ha lasciato indifferenti altri esponenti politici del centrosinistra. Dal Pd sono arrivate le parole delle consigliere regionali Eleonora Mattia e Michela Califano. La prima: "E' la prima volta che assisto ad un presidente di Regione che sceglie di commentare sui social come un 'bullo' qualsiasi - dice Mattia - insultando un sindaco in cerca di risposte puntuali. "L'Asl Roma 5 è nel caos da mesi - continua la consigliera dem - ha un ospedale chiuso dopo un incendio su cui ancora aspettiamo chiarezza, ci sono indagini sui conti dell'azienda e un Dg deposto dall'oggi al domani. ll presidente Rocca tolga i panni del 'bullo' e inizi ad indossare quelli, istituzionali, di un presidente di Regione che ha l'obbligo di interloquire in modo istituzionale e nel merito delle cose con tutti i sindaci". Non si è tirato indietro il capogruppo Pd in Regione, Mario Ciarla: “Faccio mie le parole di Pierluigi Sanna nei confronti del presidente Rocca: un tema serio come la salute dei cittadini e nello specifico la riapertura dell’Ospedale di Tivoli, non merita di essere trasformato in un dibattito così becero' a colpi di violenti attacchi via social - fa sapere Ciarla - . Non è la prima volta che Rocca reagisce a legittime manifestazioni di dissenso con toni inadeguati. Un atteggiamento inaccettabile che getta seri dubbi sull’adeguatezza di Rocca”. "Quando pensi di aver assistito al peggio e ti auguri che il fondo sia stato toccato - aggiunge Michela Califano - , ecco che Rocca e la sua maggioranza trovano sempre il modo di stupire in negativo. Ma dov’è finita la politica? Ma davvero questa è la strada che vogliono continuare a percorrere?".