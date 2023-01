Il M5s si veste di verde, Bonelli smaschera Conte e i suoi

Chi è ecologista di tutti? La campagna elettorale per le elezioni regionali regala una recente contrapposizione che ha visto protagonisti Donatella Bianchi, la candidata presidente del M5s e del Polo progressista, ed i senatori di EuropaVerde. Tema della contrapposizione, il vessillo “ecologista” che dall’una all’altra parte, ma da coalizioni contrapposte, viene agitato.

Per i Verdi nessuna patente ecologista al M5s

All’origine della contesa, l’intenzione da parte del M5s di approdare nel gruppo europarlamentare di EuropaVerde. Una possibilità che, però, ha ricevuto una sonora bocciatura da parte di Angelo Bonelli, il presidente de Verdi. In una conferenza stampa organizzata insieme all’europarlamentare Eleonora Evi, Bonelli ha ricordato gli anni di governo pentastellato con i “pochi o nulli obiettivi raggiunti dal punto di vista della lotta alla crisi climatica”. La mancata approvazione di provvedimenti "in favore delle politiche sulle energie rinnovabili" avrebbe, secondo la tesi dei Verdi, determinato un “rallentamento sul raggiungimento degli obiettivi 2030”. Le parole del numero uno dei Verdi, hanno però scatenato la reazione di Donatella Bianchi e le repliche dei Verdi. Ed è così che un tema nazionale è entrato di diritto nell’agone della elezioni regionali.

L'accusa di Bianchi: "Verdi ecologisti a targhe alterne"

Si parte della scelta dei Verdi, contrari alla realizzazione del termovalorizzatore, di sostenere con i propri candidati la corsa di Alessio D'Amato. “Mi sarei aspettata che i Verdi scegliessero e insistessero per appoggiare nel Lazio una candidatura realmente ambientalista” ha commentato Bianchi, dopo aver letto le dichiarazioni di Bonelli. “Invece con un certo stupore Calenda, grande sponsor di inceneritori militarizzati e ritorno al fossile, ha imposto un suo candidato che evidentemente ha incontrato da parte di Bonelli un sostegno di convenienza, inaspettato tra chi sul tema dell'ambiente ha costruito un'intera carriera politica”. La giornalista Rai, già presidente del WWF Italia, ha poi aggiunto che “non si può essere verdi a targhe alterne” perché farlo significa “derogare ai principi della transizione ecologica, della lotta al cambiamento climatico, dell'economia circolare”.

La replica dei Verdi

La replica dei Verdi non ha tardato ad arrivare. Il co-portavoce del partito contraddistinto dal sole che ride, Filiberto Zaratti, ha ricordato che, a proposito di chiusura del ciclo dei rifiuti “la quarta linea di inceneritore a San Vittore è stata proprio la Sindaca Raggi a progettarla”. E quindi, la recente riscoperta della stella “green” da parte dei pentastellati, deve fare i conti anche con scelte passate che non sono sempre state coerenti con un’impostazione ecologista. In tema di “calcoli elettorali”, nel replicare a distanza alle parole della giornalista Rai, Zaratti ha ricordato anche la convivenza in giunta Zingaretti delle due assessore pentastellate Lombardi e Corrado. Ma soprattutto ha evidenziato un passaggio, non proprio trascurabile, d’una dichiarazione attribuita alla candidata pentastellata.

La foglia di fico dell'inceneritore

Donatella Bianchi “il giorno della sua presentazione – ha ricordato il coportavoce dei Verdi – ha affermato che dalla regione non potrà ‘commissariare il commissario Gualtieri”. Di conseguenza, “è vero che la Regione non ha competenze sul nuovo inceneritore” ha incalzato il deputato dei Verdi. Ne consegue che “questo continuo ritornare sull’argomento è solo una foglia di fico per nascondere la responsabilità di far correre alla nostra regione il rischio di un governo di estrema destra”.