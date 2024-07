Fuori dall’aula comunale FdI fa opposizione e attacca Gualtieri: “Romani aspettano che se ne vada”. Il Pd fa scudo

Se in aula "Giulio Cesare" gli scontri sono ridotti al minimo, se non quasi inesistenti, fuori la dialettica tra Pd e Fratelli d'Italia si fa molto più accesa. E coinvolge soprattutto esponenti nazionali del partito di Giorgia Meloni. Ad aprire le "danze" è il deputato e presidente della federazione romana Marco Perissa: "Gualtieri chiede fiducia ai romani, è un appello disperato. La gente si è stufata".

La brutta settimana di Gualtieri

Gli spunti per attaccare il Campidoglio non mancano. Durante la settimana che sta volgendo al termine ne sono successe due: la pubblicazione del sondaggio di Noto per "Il Sole 24 Ore" sul gradimento dei sindaci e la contestazione dei negozianti di via Ottaviano durante un sopralluogo. Nel mezzo, i periodici appelli dell'amministrazione capitolina al Governo per ottenere più fondi, necessari per il potenziamento dei trasporti e degli uffici in cui mancano dipendenti. Il deputato Marco Perissa non si è fatto pregare.

L'attacco di FdI Roma

“L’appello del sindaco Gualtieri con il quale chiede ai cittadini di avere fiducia in lui - le parole del deputato, riferendosi a un'intervista del Sindaco a "Il Tempo" - più che un segnale di speranza sembra l’ultima mossa disperata di chi ha ben capito che i romani si sono stufati del suo operato e delle sue promesse. Del resto, sono tre anni che il primo cittadino è alla guida della Capitale e gli unici risultati raggiunti sono quelli ottenuti grazie all’impegno del Governo Meloni, che ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso la Capitale". Continua poi Perissa: "Gualtieri si sente messo all'angolo da chi gli ha dato fiducia tre anni fa e le proteste nei suoi confronti sono evidenti e sempre più eclatanti, come dimostrano i video diventati virali. Forse è ora che si renda conto che l'unica cosa sulla quale i romani ripongono veramente fiducia è che la consiliatura termini il prima possibile".

Trancassini: "Gualtieri bocciava nostri emendamenti per Roma"

Non si fa pregare nemmeno Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il deputato va a ripescare nel passato, quando Gualtieri era ministro dell'Economia e delle Finanze: "Era lui quello che ai tempi del governo Conte II bocciava i nostri emendamenti per Roma Capitale? - ironizza -. È la stessa persona che nella prima stesura del Pnrr si era dimenticato di Roma? Occorre ricordare che solo grazie alle nostre insistenze siamo riusciti a inserirla nel Pnrr in vista del Giubileo. Sono proprio i cittadini romani, sempre più rassegnati di fronte ai problemi della città, a bocciare l'operato di Gualtieri in una recente classifica pubblicata dal Sole 24 ore. Invece che continuare a cercare un capro espiatorio, il Pd dovrebbe lavorare seriamente, con spirito di collaborazione, per gestire al meglio le risorse che il Governo ha destinato alla Capitale", conclude Trancassini.

La pensa come i colleghi anche il senatore Marco Scurria. "Chi dovrebbe pensare a come spendere intelligentemente i tanti soldi ricevuti, come ad esempio il sindaco Gualtieri - il suo attacco - si ritrova invece a presenziare a eventi e cerimonie, tra video e selfie. Al contempo, invece migliaia di turisti e cittadini esasperati, ogni giorno sfidano la sorte, in quanto a trasporti e sicurezza ormai praticamente inesistente soprattutto nelle metropolitane. Condivido per questo l'auspicio del collega Marco Perissa, affinché Roma, la Capitale d'Italia, abbia quanto prima un nuovo e soprattutto serio Governo".

Il Pd Roma: "La Capitale trattata come sezione di partito nemico"

A difesa del Sindaco si è schierato il Pd romano, per voce del suo segretario Enzo Foschi e della capogruppo in Campidoglio. "Il giovane Perissa invece di

preoccuparsi delle interviste del sindaco Gualtieri - le parole di Foschi - si preoccupi di quello che non fa per Roma il governo Meloni. A oggi quello che la Meloni ha regalato alla Capitale sono soltanto i tagli dei fondi da trasferire al Comune, da quelli per il sostegno ai più deboli a quelli per i trasporti pubblici. È una cosa davvero inaccettabile: la destra di Governo tratta la Capitale come se fosse una sezione di un partito avverso. Questo è un danno a tutta la città".

"Sono irricevibili le dichiarazioni che arrivano da FdI - aggiunge Baglio -. Attacchi ingiustificati e gratuiti alla città di Roma e al sindaco Gualtieri che arrivano proprio nella stagione con il maggior numero di investimenti per opere pubbliche nella Capitale. Cantieri a tempo di record, come quello di piazza Pia, chilometri di strade riasfaltate, le risposte all'emergenza abitativa, e tanto altro. Interventi che sul breve periodo possono causare anche disagi, ma che andranno giudicati alla fine. Tutto questo si sta facendo grazie a fondi nazionali, ma non solo. Ci sono fondi europei come quelli del Pnrr e comunali, come parte di quelli sul Giubile. Oggi gli attacchi alle opere, per Roma e per il Giubileo, li rimandiamo al mittente".