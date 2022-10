Scontri alla Sapienza, le reazioni di sindacati e politica. Dal Campidoglio: "Scene inaccettabili"

Collega di partito di Pratelli all'interno di Roma Futura e consigliera regionale uscente, Marta Bonafoni non si fa attendere: "Le manganellate della polizia agli studenti e alle studentesse che manifestano liberamente alla Sapienza sono un atto gravissimo e inaccettabile - rincara la fondatrice del Movimento Pop -. E non rappresentano certo un buon inizio per il nuovo Governo che proprio oggi chiede la fiducia delle Camere". Ancora dalla Regione arrivano le parole della consigliera Pd Eleonora Mattia, presidente della commissione lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio: “Reputo gravissima la repressione degli studenti e delle studentesse della Sapienza di Roma - fa sapere in una nota -. Le tensioni sarebbero iniziate a seguito delle contestazioni contro un convegno in programma nell’Università romana dove sembrerebbe fossero attesi tra gli ospiti alcuni esponenti di Fratelli D’Italia. I poliziotti sarebbero ricorsi ai manganelli per contrastare gli esponenti dei collettivi studenteschi che avevano avanzato la richiesta di entrare al convegno. Questo è inaccettabile: condannando il ricorso alla violenza, chiedo chiarezza sull'accaduto, reso ancor più grave nella cornice universitaria".

Sinistra Civica Ecologista: "Non possiamo accettare violenza contro il dissenso"

Da Garbatella arriva lo sdegno di Amedeo Ciaccheri, esponente di Sinistra Civica Ecologista e presidente del'VIII municipio: “Immagini gravissime - scrive il minisindaco -. Mentre il neo-governo Meloni esordisce alle Camere, lo spazio dell'Università diventa teatro della peggiore repressione ai danni di studenti e studentesse colpendo il diritto al dissenso. Una brutta pagina che deve trovare condanna immediata da parte di tutte le istituzioni, a partire dal nuovo governo nazionale”. Stessa linea per il gruppo capitolino di SCE, con i consiglieri Michela Cicculli e Alessandro Luparelli che scrivono: "Non possiamo accettare che nelle università si agisca con violenza contro il dissenso e la protesta democratica di studenti e studentesse - fanno sapere - . Questo è successo oggi alla Sapienza in occasione del convegno sul "capitalismo buono" promosso presso la facoltà di scienze politiche. Le immagini delle manganellate che girano da ore sono una ferita per la città e per il paese".

SI-Verdi: "Faremo interrogazione parlamentare"

Sinistra Italiana/Verdi per voce di Elisabetta Piccolotti, neodeputata, annuncia un'interrogazione parlamentare "su quanto avvenuto alla Sapienza. La Meloni diceva ai giovani che protesteranno contro il suo governo di sentirsi liberi, mentre alla Sapienza ragazze e ragazzi venivano manganellati. Siate liberi, sì, di farvi manganellare".

Cgil: "Non tolleriamo questa repressione"

La Flc Cgil Nazionale, la Cgil Roma e Lazio e la Flc Cgil Roma Lazio in una nota esprimono "solidarietà nei confronti delle studentesse e degli studenti colpiti oggi duramente all'interno della Cittadella Universitaria. Gli organizzatori della conferenza avevano escluso l'opportunità del contraddittorio. Per questo motivo studenti e studentesse hanno iniziato un presidio di protesta, sfociato nella carica della polizia avvenuta all'interno della Città Universitaria nel giardino antistante la facoltà di Scienze politiche. Non tolleriamo mai che il dissenso venga represso con la violenza, e che questo avvenga all'interno dei luoghi della formazione, tanto più nei confronti di una generazione già colpita duramente da crisi pandemica, climatica ed economica. Chiediamo l'immediato chiarimento dell'accaduto a tutte le Istituzioni, in particolare chiamate a fare chiarezza su chi ha autorizzato questo intervento violento".