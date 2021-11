Igiene ambientale, protestano anche i lavoratori di Ama: “Contratto scaduto da due anni, intervenga il Comune”

Bandiere, striscioni e una richiesta precisa: il rinnovo del contratto che la categoria aspetta da oltre due anni. Così ieri i lavoratori dei servizi ambientali hanno scioperato e manifestato in piazza Santi Apostoli. Ad incrociare le braccia gli operatori di Ama e delle società che gestiscono gli appalti della municipalizzata: a Roma sono oltre 6700 i lavoratori interessati al rinnovo del contratto e altri 3300 in provincia. Molti di loro si sono fermati. Niente raccolta dei rifiuti e delle utenze non domestiche: così le strade della Capitale si sono man mano riempite di sacchetti dell’immondizia, scatoloni e imballaggi sono rimasti a terra davanti alle vetrine dei negozi e agli ingressi dei locali.

Lo sciopero dei lavoratori dei servizi ambientali

“Il contratto è scaduto nel 2019 – hanno scritto in una nota Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – e ora in piena situazione emergenziale le associazioni datoriali pongono condizioni inaccettabili ad un comparto che non si è fermato mai in piena pandemia. Ci riferiamo alle proposte sulla flessibilità estrema dell’organizzazione del lavoro, sulla precarizzazione, al mancato riconoscimento delle professionalità degli addetti agli impianti, alla non erogazione di arretrati e aumenti economici adeguati alla crescita esponenziale del caro vita, alla mancata esigibilità della clausola sociale nei cambi appalto anche a fronte dell’ art. 177 del codice degli appalti ancora non stralciato, tutto questo come elemento ostativo per metterci nelle condizioni di non poter proseguire la trattativa”.

L'incontro con la Prefetura per riprendere le trattavive sul contratto

Nel corso della mobilitazione una delegazione di rappresentanti dei lavoratori è stata ricevuta dal vice Prefetto di Roma. “La Prefettura di Roma – fanno sapere le sigle sindacali - si è impegnata a veicolare le nostre istanze rivendicative al sindaco di Roma e all’ANCI al fine di contribuire nel immediato ripristino del dialogo con le controparti datoriali finalizzato a risolvere i problemi emersi in trattativa con l’associazione datoriale Utilitalia, FISE e Cooperazione le quali fino a oggi non hanno ascoltato le ragioni mosse dalle organizzazioni sindacali firmatarie penalizzando fortemente le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto igiene ambientale. In qualità di rappresentante del governo territoriale di provincie e Città metropolitane l’ organo prefettizio ha assicurato che si impegnerà da subito investendo il Comune di Roma anche attraverso Anci ad attivarsi nei confronti di Utilitalia e Fise-Assoambiente per superare questa complessa fase di stallo”.

Servizi ambientali: da due anni niente rinnovo del contratto

I sindacati chiedono che ai lavoratori del settore dei servizi ambientali sia riconosciuto quanto hanno dimostrato durante i lunghi mesi della emergenza pandemica, “affrontando con professionalità, coraggio e abnegazione un virus sconosciuto, garantendo quotidianamente e senza alcun rallentamento un servizio delicato ed essenziale come la raccolta e la pulizia delle città, evitando problemi di carattere igienico-sanitari”.

Rifiuti, i sindacati contro l'ingresso dei privati in Ama

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti della Capitale, inoltre, i sindacati temono l'ingresso dei privati nel settore. "A Roma si parla della fusione tra Ama, la partecipata dell'ambiente, e Acea, la ex municipalizzata di acqua ed elettricità che ha fatto scuola in tema di privatizzazioni”. L'esempio a cui si guarda è quello di Hera, la multiutility dell'Emilia Romagna che si occupa di acqua gas raccolta e smaltimento rifiuti in mano ai privati per il 40%. "Noi riteniamo che un settore come quello del ciclo dei rifiuti deve essere pubblico - afferma Giancarlo Cenciarelli della Fp Cgil - perché l'esperienza ci insegna che in Italia quando si apre al privato, spesso si insinua il cattivo privato che cerca solo il malaffare".

I lavoratori dei servizi ambientali dunque attendono il superamento dello stallo delle trattative e il rinnovo del contratto: se questo non accadrà sono previsti ulteriori scioperi. "Siamo pessimisti verso le controparti, che non hanno dato nessun segnale di apertura in questi mesi. Non si può tagliare il costo del servizio di igiene ambientale riducendo gli stipendi e i diritti dei lavoratori".