Sciopero generale venerdì 23 ottobre: trasporti, scuole e asili nido. Ecco chi si ferma

“Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo, contrastando il tentativo di aumentare disuguaglianza e sfruttamento”, così la CUB - Confederazione Unitaria di Base ha lanciato lo sciopero generale del 23 ottobre 2020. Il sindacato chiede lavoro stabile e tutelato per aumentare: salari, redditi, diritti e welfare.

Venerdì 23 ottobre sciopero generale: dalla scuola ai trasporti

Un venerdì che si preannuncia “nero”. Lo sciopero del 23 ottobre investe infatti tutti i settori del pubblico e privato: da scuola e università, ai trasporti locali, ferroviari e aerei; si fermano anche i lavoratori della sanità, degli uffici pubblici e delle poste.

Sciopero scuola 23 ottobre 2020: rischio nidi e materne

Sciopera la scuola. Lezioni e attività didattiche a rischio. Un comparto per il quale il sindacato denuncia stipendi bassi e la mancata stabilizzazione di molti docenti che lavorano da anni come precari.

Non solo scuole elementari e medie, superiori e università: lo sciopero di venerdì 23 ottobre metterà a dura prova anche le famiglie che portano i loro bambini alla materna e al nido. Incrocerà le braccia infatti il personale educativo e scolastico dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comparto funzioni locali.

Trasporto pubblico in sciopero: venerdì "nero" per Roma

Disagi previsti sul trasporto pubblico, locale e nazionale. In città si fermano bus, treni e metro, stop anche a ferrovie e trasporto aereo.

Secondo quanto reso noto da Atac a Roma l'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacatellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 durante le due fasce di garanzia.

Il personale ferroviario sciopera dalle 21.00 del 22 ottobre alle 21 del 23 ottobre; il personale degli appalti feroviari sciopera per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre, salvo servizi minimi garantiti e fasce di garanzia come da legge 146/90. “Lottiamo da sempre per la sicurezza del\sul lavoro in ferrovia e contro politiche nazionali speculative che calpestano i diritti di lavoratori e utenti” - scrive il sindacato denunciando problemi legati a carenze strutturali, gestione del personale, dispositivi e protocolli.

Trasporto aereo, dalla crisi da Coronavirus allo sciopero

Già vessato dalla crisi da Coronavirus, sciopera anche il settore del Trasporto Aereo, aeroportuale e indotto. Chiamati ad incrociare le braccia pure i lavoratori di Alitalia. “Contro i licenziamenti, per un lavoro stabile e garantito. Per una Alitalia unica e pubblica, per un settore aereo pubblico e di qualità” - si legge sul volantino della CUB.

Sciopera personale sanitario: “Non vogliamo essere eroi ma chiediamo dignità"

In prima linea durante la pandemia, incrociano le braccia pure i lavoratori della sanità pubblica e privata e del settore socio sanitario assistenziale. “Non vogliamo essere eroi ma chiediamo un trattamento giusto, correttezza e dignità. La lezione drammatica dell’emergenza coronavirus ha confermato che è necessario rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale con investimenti economici e potenziamenti di organico, riportando in ambito pubblico tutti i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A rischio stop anche gli uffici pubblici. “Si avvisa la cittadinanza che potrebbero verificarsi disservizi” - informa il Comune di Roma sul sito istituzionale. Qualche disagio previsto anche agli sportelli di Poste Italiane: venerdì 23 ottobre sciopero generale di 24 ore a partire dai turni montanti. Per tutti i lavoratori della CUB in sciopero, l'appuntamento è alle ore 10 per un presidio in piazza Montecitorio.