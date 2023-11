A Roma venerdì con sciopero: dai nidi ai trasporti ecco chi si ferma

Roma si prepara all’ennesimo venerdì nero. Il 17 novembre è sciopero generale e la città rischia la paralisi di molti servizi: dagli asili nido alle scuole materne, trasporti, scuole, sanità e uffici pubblici.

Sciopero generale venerdì 17 novembre

La mobilitazione è stata indetta da Cgil e Uil, insieme anche a Usb - Unione Sindacale di Base per protestare contro la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. Si tratta di uno sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego e di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata di lavoro.

“Si avvisa la cittadinanza che nella giornata potrebbero verificarsi disservizi” si legge sul sito istituzionale di Roma Capitale. Dunque a rischio le attività negli asilo nido e nelle scuole dell’infanzia capitoline, così come negli uffici di municipi e dipartimenti. Lo stop potrebbe riguardare anche i lavoratori di Ama per quanto riguarda la raccolta e il conferimento dei rifiuti, i servizi cimiteriali; quelli di Roma Multiservizi e Zètema con ripercussioni su musei e biblioteche di Roma.

Sciopero trasporti a Roma

Lo sciopero investirà anche il trasporto pubblico locale. A rischio dunque le corse di bus, tram, treni e pullman Cotral. Servizio comunque garantito dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nelle cosiddette “fasce di garanzia”. A rischio disservizi i treni della rete nazionale e dell’alta velocità del Gruppo FS Italiane e Italo. Sciopero indetto dalle ore 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 17 novembre 2023 “che può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, fanno sapere da Ferrovie.

Scuola, università e sanità

Venerdì 17 novembre si fermano anche scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale (AFAM), formazione professionale e scuola non statale. Sciopera anche il comparto sanità. Chiamati ad incrociare le braccia dirigenti medici, veterinari e sanitari, “colpiti tra gli altri - scrive la Cgil - da una legge di bilancio che riduce il valore del Fondo sanitario nazionale, taglia le pensioni dei professionisti e non finanzia le assunzioni di personale necessario per garantire i servizi ai cittadini”.

La Cisl in piazza il 25 novembre

La Cisl sarà invece in piazza il 25 novembre con una manifestazione in programma alle ore 10 a Santi Apostoli. “Partecipare per crescere: migliorare la manovra, costruire un nuovo patto sociale", il titolo scelto per l’iniziativa. "Sarà una giornata di mobilitazione in cui intendiamo incalzare Governo e Parlamento sui miglioramenti da apportare alla Legge di Bilancio, ma anche - fa sapere il sindacato - indicare la via di una strategia di sviluppo pienamente partecipata dalle parti sociali".