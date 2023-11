Sciopero e non solo. A Roma domani sarà un venerdì nero

Sciopero, cortei, manifestazioni. Sarà un venerdì 17 novembre nero quello che attende Roma e i romani. Sebbene lo sciopero dei trasporti sia stato pesantemente ridimensionato visto che durerà appena quattro ore, dalle 9 alle 13, il resto della città sarà comunque in fermento perché ci saranno, specialmente in centro, proteste e raduni.

Sciopero ridotto e lavoratori in piazza

Come detto, lo sciopero proclamato da Cgil e Uil è stato ridotto. Dopo la precettazione da parte del ministero dei trasporti, i sindacati hanno deciso di circoscrivere la protesta del comparto dalle 9 alle 13, confermando però le manifestazioni di piazza. Durante, ovviamente, la fascia oraria interessata dallo sciopero, circa 5 mila persone si riuniranno a piazza del Popolo per protestare contro le misure economiche varate dal Governo.

Queste le strade che saranno riservate alla sosta dei mezzi dei manifestanti: viale Giorgio Washington (entrambi i lati) nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco; lungotevere delle Navi; via del Circo Massimo, tra Clivo dei Publicii e piazzale Ugo La Malfa. Possibile chiusura, solo in caso di effettiva necessità, della stazione di Flaminio, lungo la metro A. Possibile deviazione per la linea di bus 119. Per la manifestazione previsto anche il divieto di sosta su via degli Annibaldi, nel tratto tra via Cavour e via Frangipane.

La Cgil però, non sarà presente solo a piazza del Popolo. Dalle 9 alle 13, in piazza Santi Apostoli, manifestazione del sindacato “sulla vertenza delle commissioni territoriali per i rifugiati politici”. Dalle 14 alle 18, manifestazione, sempre in centro, a via Molise.

Studenti

Al fianco dei lavoratori ci saranno anche ragazzi e ragazze della “Rete degli studenti medi”. Circa 500 di loro, partendo in corteo alle 8:30 da piazza Barberini on percorso su via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio, raggiungeranno piazza del Popolo per unirsi a Cgil e Uil. Deviazioni per le linee 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 119, 160, 492 e 590.

Inoltre, dalle 9 alle 13, è in programma una manifestazione studentesca da piazzale Ostiense a viale Trastevere, con percorso su via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, via di Porta Portese e via Girolamo Induno. Divieti di sosta su piazzale Ostiense piazza di Porta San Paolo; viale Trastevere (tra via Girolamo Induno e viale Glorioso); via Emilio Morosini, solo lato Ministero, nel tratto compreso tra viale di Trastevere e l’ingresso carrabile della sede ministeriale; largo Bernardino da Feltre. Possibili chiusure e deviazioni per le linee 3Nav, H, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Questa manifestazione sarà preceduta, alle 8,30, da un sit-in della “Rete Studenti Medi” a largo Bernardino da Feltre, davanti al ministero dell'Istruzione.

Protesta dehors sabato 18 novembre

Ricordiamo, infine, che ci sarà un’altra protesta, in programma a piazza Mastai a Trastevere alle 11:30, contro la proroga fino a dicembre 2024 del regime semplificato per i dehors. Nonostante Roma Capitale abbia da poco presentato il nuovo regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico, i residenti di Trastevere, affiancati anche dalle istituzioni del I municipio e da altri cittadini che arriveranno da tutta Italia, scenderanno in piazza per ribadire la loro contrarietà al “tavolino selvaggio”.