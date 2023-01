Scioperano i dipendenti capitolini: dai nidi agli uffici, la città si ferma

Rientro dalle vacanze natalizie con la città a rischio paralisi: il 9 gennaio Roma Capitale si ferma. L’organizzazione sindacale Adl Cobas ha proclamato lo sciopero generale di tutto il personale capitolino non dirigente così dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, uffici pubblici e servizi erogati dalla polizia locale si prevedono probabili disagi.

Il 9 gennaio sciopero dei dipendenti capitolini

"Si avvisa la cittadinanza che in tale giornata potranno verificarsi dei disagi nell'erogazione dei servizi di Roma Capitale” - avvisa il sito istituzionale del Comune.

Una mobilitazione indetta per protestare contro le politiche del Campidoglio e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, colpevole, secondo il sindacato di base, “di trattenere nelle casse comunali circa 100 milioni di euro”. “Arretrati che il 16 dicembre - spiegano i sindacalisti Riccardo Germani e Vittoria Germoni - sarebbero dovuti entrare nelle tasche delle lavoratrici e lavoratori come previsto dal Ccnl di categoria, che invece daranno interessi bancari alla giunta capitolina”.

Perchè scioperano i dipendenti di Roma Capitale

Il riferimento è alla scelta del Campidoglio di erogare le spettanze, non entro gennaio, ma a rate entro fine marzo. Il sindacato inoltre chiede al Comune la stabilizzazione di tutti i precari e le precarie con lo scorrimento delle graduatorie concorsuali; il passaggio in fascia D, come previsto dal Ccnl, per tutte le educatrici ed insegnanti; la reinternalizzazione di tutti i servizi.

Punti sui quali si è registrato il mancato accordo in prefettura tra comune di Roma e Adl Cobas. Da qui lo sciopero: il primo dei dipendenti capitolini in era Gualtieri. Sindaco che il 6 gennaio, sempre come iniziativa di protesta dell’Adl Cobas, riceverà dalla Befana dei dipendenti comunali un sacco pieno di carbone.