Sciopero Roma, venerdì 17 novembre trasporti fermi solo per 4 ore dopo l'intervento di Salvini

Non sarà un venerdì 17 nero come ci si aspettava, anzi. Il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, dopo giorni di polemiche, ha firmato l’ordinanza di precettazione per lo sciopero proclamato da Cgil e Uil. In questo modo, i lavoratori del settore dei trasporti potranno protestare solo dalle 9 alle 13. Disagi, quindi, ci saranno ma niente a che vedere con quello che sarebbe potuto accadere se lo sciopero fosse durato, come da programmi, 24 ore.

Sciopero venerdì 17

A fornire un assist prezioso a Salvini era stata, nei giorni scorsi, la commissione garanzia scioperi che, già il 13 novembre, aveva bocciato la proclamazione della protesta. Secondo il garante mancava il requisito per poter proclamare uno sciopero generale perché erano esclusi molti settori. Lo sciopero generale, infatti, consente delle deroghe alle normative di settore dei servizi pubblici, per questo deve rispettare determinati requisiti per poter essere proclamato.Inoltre, quello di evenrdì sarebbe arrivato troppo a ridosso di altri proclamati di recente.

L’ultimo sciopero, infatti, c’era stato il 20 ottobre e, seppur con disagi limitati, aveva a messo a dura prova la città. Prima ancora erano stati i tassisti ad incrociare le braccia per protestare contro il dl Assett mentre a settembre c’era stato un altro sciopero di 24 ore che aveva riguardato anche Cotral.

Trasporti salvi

I pendolari, insomma, sono salvi. Non tutti ma di sicuro la magigor parte, quelli che prendono i mezzi specialmente nelle prime ore del mattino. Con la precettazione dalle 9 alle 13 lo sciopero dei trasporti perde, obiettivamente, di forza.

Sanzioni

In due interviste, rispettivamente al Corriere della Sera e a la Stampa, la Garante degli scioperi Paola Bellocchi ha spiegato che nel caso in cui qualcuno non dovesse rispettare la precettazione, potrebbero scattare multe da 2.500 euro a 50.000 euro per i sindcati, da 500 a 1.000 euro per i singoli lavoratori.