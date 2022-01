Mense scolastiche, proclamato lo sciopero: “Accordi violati, mancano lavoratori”

Contrattualizzazioni in subappalto non previste dal capitolato, lavoratori storici che rischiano di perdere i diritti acquisiti, riduzioni di organico che arrivano anche al 30% con le scuole del Tiburtino, di Garbatella e Ostiense a contare circa 50 unità di personale in meno rispetto all’effettivo fabbisogno. Così a poche settimane dal maxi cambio di appalto nelle mense scolastiche di Roma sarà sciopero. Il 31 gennaio si fermano cuochi e addetti alla ristorazione scolastica dei nidi capitolini, delle sezioni ponte, delle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie.

Mense scolastiche, il 31 gennaio sarà sciopero

“Una decisione sofferta, tenuto conto della delicatezza del servizio, ma necessaria per tutelare l’occupazione, la qualità del lavoro e quindi del servizio offerto alla piccola utenza. O le aziende rispettano gli accordi, soprattutto quello collettivo sottoscritto il 20 dicembre, o la mobilitazione sarà inevitabile” - hanno scritto in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs annunciano lo sciopero delle mense scolastiche. “Una situazione che va affrontata subito e in modo decisivo. Non permetteremo che la crisi pandemica sia interamente scaricata sulle spalle e sulle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori”. Poco più di una settimana per le aziende coinvolte e per il Comune per risolvere le problematiche sottolineate dai sindacati. “In questi giorni che ci separano dallo sciopero sensibilizzeremo la comunità perché - hanno scritto Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs - riteniamo che i primi a dover essere tutelati, assieme ai lavoratori, siano i piccoli utenti che accedono al servizio”.

Dai nidi alle medie, sciopero mense scolastiche

Una rottura sottolineata anche dai sindacati Ugl, Confsal, Confintesa e Cub: anche i lavoratori delle mense scolastiche loro iscritti il 31 gennaio incroceranno le braccia. “Nel verbale di accordo sul cambio di appalto è inserita la clausola di salvaguardia, ossia la continuità occupazionale che coinvolge circa 4500 addetti ma questa condizione non è stata rispettata. Insieme alle altre sigle sindacali abbiamo più volte chiesto l'intervento di Roma Capitale e dei suoi uffici per il ripristino delle norme contrattuali e del capitolato di gara” - afferma il presidente nazionale di sindacato Clas, Davide Favero.

I sindacati: "Su mense scolastiche manca continuità occupazionale"

“Vogliamo che venga assicurata la continuità occupazionale a tutto il personale impiegato nelle scuole ricomprese nel bando. Non avendo ricevuto adeguate risposte a seguito del proclamato stato di agitazione delle maestranze interessate e chiesto l'attivazione della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione di cui alla legge 146/90 e smi conclusa con esito negativo, abbiamo deciso di indire lo sciopero per il 31 gennaio. Garantire un adeguato servizio di ristorazione scolastica non è soltanto una questione di carattere occupazionale ma - continua Favero - attiene anche alla qualità di un servizio fondamentale per moltissime famiglie".