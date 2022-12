Mense scolastiche, i fornelli restano spenti: scatta lo sciopero contro le "cucine da incubo"

Cucine deserte, fornelli e forni spenti, niente tavoli apparecchiati: scioperano cuoche e addette alle mense scolastiche di Roma Capitale. La mobilitazione è stata indetta per venerdì 16 dicembre, in occasione dello sciopero generale che a livello regionale coinvolgerà tutte le lavoratrici e i lavoratori dei comparti pubblici e privati. Una giornata in cui Roma si fermerà, ancora una volta: dalle scuole alle università, autobus e ferrovie, così come gli uffici non garantiranno i servizi.

Sciopero mense scolastiche

Sciopero anche nelle mense scolastiche. “La settimana nazionale di mobilitazione lanciata da Cgil e Uil e lo sciopero proclamato chiedono risposte a problemi che le lavoratrici

e i lavoratori pagano sulla propria pelle: precarizzazione, impoverimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. Da una parte il Governo con la Flat Tax sostiene i redditi medio-alti, dall’altra dà le briciole al lavoro dipendente, che subisce un carovita senza precedenti e verrà penalizzato dai tagli ai servizi pubblici” - spiegano i sindacati.

Le "cucine da incubo" delle scuole di Roma

Tuttavia per chi lavora nell’appalto per la refezione scolastica di Roma Capitale la mobilitazione assume una doppia valenza: alla protesta contro le scelte del Governo

si affianca la vertenza degli oltre 4000 lavoratori e lavoratrici delle mense scolastiche che da mesi chiedono risposte concrete al Comune. “Un piano straordinario di interventi che - sottolineano Filcams Cgil e Uiltucs - rimetta in sesto cucine su cui gravano anni di incuria, chiarezza sugli organici e un sistema sanzionatorio per le aziende che forzano le regole, deroghe per le cucine che non sono in grado di garantire il servizio così come richiesto e garanzie sui tempi con cui verranno dotate di strumenti di lavoro adeguati”.

Si perché le cucine delle scuole della Capitale versano in pessime condizioni: forni e lavastoviglie che spesso non funzionano costringendo cuoche e addette ad un’enorme mole di lavoro, piatti da lavare a mano sotto l’acqua gelida, centinaia di spremute da preparare senza idonei spremiagrumi e quei bollitori da tirare su a mano con dentro anche 70-80kg di pasta. Il personale, ridotto all’osso, si è più volte detto allo stremo.

Venerdì 16 dicembre fornelli spenti nelle mense delle scuole di Roma

“La qualità richiesta dal mega-appalto pesa solo sulle braccia di chi ogni giorno offre un servizio pubblico così prezioso per la collettività” - tuonano i sindacati. “Servono segnali per contrastare aziende spregiudicate e per ripristinare condizioni di lavoro dignitose”. Venerdì 16 dicembre lo sciopero ma, avvertono i rappresentanti dei lavoratori, senza discontinuità da parte del Dipartimento e di Roma Capitale su manutenzioni, condizioni e ambienti di lavoro, tutela della salute e della sicurezza, la mobilitazione proseguirà con la riapertura immediata dello stato di agitazione.