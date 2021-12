Scioperano i lavoratori di Cisalfa: "No alle 40 ore settimanali anche a Natale"

I lavoratori dei negozi di Cisalfa a Roma verso lo sciopero. I dipendenti dei 22 punti vendita di abbigliamento e accessori sportivi incroceranno le braccia giovedì 23 dicembre. Al centro della protesta la decisione dell’azienda di mantenere le 40 ore settimanali anche dal 20 al 26 dicembre, arco di tempo in cui ricade il giorno di Natale: quindi una festività che come tale dovrebbe ridurre il monte ore da effettuare in quella settimana.

Sciopero dei lavoratori di Cisalfa

“Cisalfa ha deciso di sottoporre i suoi dipendenti - tuona il segretario territoriale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci - a una specie di straordinario non pagato, per di più in periodo natalizio. Di fronte alle nostre richieste di un passo indietro, nessuna risposta”.

Il 23 dicembre sciopero Cisalfa: "No a 40 ore anche a Natale"

Da qui lo sciopero proclamato nei negozi di Cisalfa: giovedì 23 dicembre dalle 17 alle 19 acquisti a rischio. "Ci chiediamo se il modo di ripagare gli addetti a un comparto che negli ultimi anni non si è praticamente mai fermato, a dispetto della grande esposizione al pubblico, sia quello di farli arrivare alla vigilia stremati, e con la ‘beffa’ di aver effettuato di fatto un’attività aggiuntiva non retribuita. Riteniamo - ha concluso Falcucci - che la responsabilità delle aziende si misuri anche sulla capacità di comprendere quali e quanti siano gli sforzi dei loro dipendenti, peraltro in momenti festivi. Per restare in tema natalizio, non si dovrebbe pensare soltanto alla produttività e agli utili, sulle spalle di chi lavora”.