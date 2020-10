Sciopero, domani a Roma venerdì nero per i mezzi e non solo. Orari e tutte le informazioni

Trasporto pubblico a rischio domani venerdì 23 ottobre in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla CUB, la Confederazione Unitaria di Base.

Sciopero trasporto pubblico 23 ottobre 2020

A Roma lo sciopero riguarderà bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Un “venerdì nero” per i pendolari e gli utenti dei mezzi pubblici della Capitale. Il servizio sarà comunque garantito dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nelle cosiddette “fasce di garanzia”.

Venerdì nero per i mezzi pubblici: chi sciopera a Roma

Per quanto riguarda i bus notturni, possibili ripercussioni sulle linee N nella notte tra giovedì 22 ottobre e venerdì 23. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, servizio regolare per le linee N mentre le corse delle linee diurne che terminano il servizio dopo la mezzanotte non saranno garantite.

Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, possibili interruzioni per i servizi di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale. In Ferrovie dello Stato la protesta è prevista dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì.

Il 23 ottobre si ferma il trasporto pubblico: le precedenti adesioni

“Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo, contrastando il tentativo di aumentare disuguaglianza e sfruttamento” - scrive il sindacato rilanciando lo sciopero del 23 ottobre.

Per quanto riguarda trasporti Atac ha reso noti i dati delle adesioni nello sciopero generale precedente, quello del 25 ottobre del 2019 (in concomitanza con adesione nazionale di Cgil, Cisl, Uil di quattro ore e Cobas di 24 ore): adesione del 44% nell’esercizio superficie; 17,1% su metropolitane e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-centocelle e Roma-Viterbo.

Sciopero generale 23 ottobre: dai mezzi alle scuole, ecco chi si ferma

Uno sciopero generale quello di venerdì 23 ottobre che, oltre al trasporto pubblico, riguarderà anche scuola e università; sanità; uffici pubblici; trasporto aereo e servizi aeroportuali; poste.

Possibili disagi in asili nido e scuole materne di Roma: ad incrociare le braccia il personale educativo e scolastico dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comparto funzioni locali. Lezioni e didattica non garantita nelle classi di elementari, medie e scuole superiori. Sciopera anche l’Università.

Sciopero uffici publici e sanità

A rischio stop anche gli uffici pubblici. “Si avvisa la cittadinanza che potrebbero verificarsi disservizi” - informa il Comune di Roma sul sito istituzionale.

Sono perentori i lavoratori della sanità pubblica e privata e del settore socio sanitario assistenziale. “Non vogliamo essere eroi ma chiediamo un trattamento giusto, correttezza e dignità”. Nel primo venerdì nero post lockdown sciopereranno anche loro.