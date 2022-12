Scioperano i dipendenti comunali: nidi, scuole materne e uffici a rischio paralisi

Nidi, scuole dell’infanzia e uffici comunali a rischio paralisi: lunedì 9 gennaio scioperano i dipendenti capitolini. Una mobilitazione indetta dal sindacato Adl Cobas.

Sciopero dipendenti capitolini 9 gennaio 2023

Una protesta contro le politiche del Campidoglio e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, colpevole, secondo il sindacato di base, “di trattenere nelle casse comunali circa 100.000.000 milioni di euro”. “Arretrati che il 16 dicembre - spiegano i sindacalisti Riccardo Germani e Vittoria Germoni - sarebbero dovuti entrare nelle tasche delle lavoratrici e lavoratori come previsto dal Ccnl di categoria, che invece daranno interessi bancari alla giunta capitolina”. Così dopo il mancato accordo in prefettura tra comune di Roma e Adl Cobas ecco lo sciopero, il primo dei dipendenti capitolini in era Gualtieri.

Perchè scioperano i lavoratori del Comune

Le lavoratrici e i lavoratori del comune il 9 gennaio incroceranno le braccia e scenderanno in piazza per rivendicare: l'erogazione delle spettanze entro fine gennaio, anziché riceverli a rate, come comunicato dal Sindaco entro fine marzo; la stabilizzazione di tutti i precari e le precarie con lo scorrimento delle graduatorie concorsuali; il passaggio in fascia D, come previsto dal Ccnl, per tutte le educatrici ed insegnanti, “riconoscendo l'alto valore professionale di chi negli anni ha contribuito a garantire un servizio essenziale per la cittadinanza, nonostante i tagli strutturali operati dalle diverse giunte che si sono susseguite”; la reinternalizzazione di tutti i servizi “per contrastare lo sfruttamento selvaggio delle lavoratrici e dei lavoratori e per contrastare il malaffare legato al sistema degli appalti”.

"Troppo poco è stato fatto contro la gestione Gualtieri che, in continuità con il passato, si muove contro lavoratrici, lavoratori e cittadini, vittime di disservizi, favorendo un sistema che - concludono i sindacalisti - predilige il profitto alla qualità dei servizi essenziali".