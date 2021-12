Giovedì 16 dicembre Roma si ferma: dagli asili nido ai trasporti è sciopero generale

Roma a rischio paralisi. Cgil e Uil hanno indetto per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale nazionale. "Insieme per la giustizia" - è lo slogan della mobilitazione che sarà accompagnata dalla manifestazione nazionale che si terrà a Roma in contemporanea con altre città italiane.

Lo sciopero generale del 16 dicembre riguarderà gran parte dei lavoratori pubblici e privati, ad esclusione di alcuni comparti come sanità, servizi postali ed igiene ambientale: a Roma a rischio stop trasporti, asili nido e scuole dell’infanzia, uffici pubblici.

A rischio nidi e materne

Lo sciopero di giovedì 16 dicembre non coinvolgerà il settore scuola, che già si è fermato la settimana scorsa. Regolari le attività del comparto istruzione e ricerca mentre a rischio asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Ogni plesso ha così provveduto a comunicare ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio.

Sciopero trasporti a Roma il 16 dicembre

Giovedì che si preannuncia “nero” per pendolari e utenti dei mezzi pubblici. Il 16 dicembre si fermano bus, metro, treni e tram. La mobilitazione è programmata sull'intera rete Atac e RomaTpl quindi bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. A indire la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti che hanno aderito allo sciopero generale proclamato dalle proprie confederazioni nazionali. Il servizio sarà così a rischio ervizio a rischio sulla rete Atac dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio. Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non è garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo. (Tutti i dettagli sullo sciopero dei trasporti)

Sciopero treni nazionali e regionali

Dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di giovedì 16 dicembre 2021 è stato indetto lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS. Per i treni a Lunga Percorrenza possono dunque verificarsi variazioni. Per i treni regionali, così fa sapere Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale potrebbe comunque comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I comparti esclusi dallo sciopero del 16 dicembre

Uno sciopero quello di giovedì 16 dicembre proclamata da Cgil e Uil (senza Cisl) contro la Manovra economica del Governo giudicata insoddisfacente su fisco, pensioni, scuola, politiche industriali, politiche del contrasto alle delocalizzazioni, contrasto alla precarietà del lavoro, non autosufficienza. Dallo sciopero è esonerato il settore della sanita? pubblica e privata, comprese le RSA, “per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica”. Garantiti anche i servizi di igiene ambientale con i lavoratori che, dopo 29 mesi, hanno finalmente ottenuto il rinnovo del contratto.